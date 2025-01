Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 29 gennaio 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Endless Love e My Home My Destiny - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 29 gennaio 2025.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny e La Promessa, che andranno in onda oggi, 29 gennaio 2025, le prime tre su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire la tormentata storia d'amore di Kemal e Nihan. In seguito, alle 16.50, incontreremo Zeynep e Mehdi, protagonisti di My Home My Destiny, ed infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 29 gennaio 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 29 gennaio 2025 - lo scontro tra Ridge e Finn riserverà delle grandi sorprese. Il dottore gelerà il suocero con rivelazioni sconvolgenti. Il ragazzo riferirà al Forrester di sentirsi in colpa per aver messo in pericolo Kelly ma gli confesserà anche di non poter recidere così facilmente il legame che ha con Sheila. Per quanto la Carter sia un’assassina e abbia quasi ucciso lui e sua moglie, il ragazzo confesserà di sentire un qualche sentimento d’affetto per lei. Non vorrà certo mettere in pericolo la sua famiglia ma non può e non potrà mai negare che quella donna sia la sua vera madre. Queste parole faranno infuriare il designer, che se ne andrà più arrabbiato di prima e desideroso di tenere sotto controllo le mosse del medico. Forse per quello raggiungerà Liam alla Spencer. Intanto Brooke e Hope, da sole, parleranno di come stanno andando le cose tra Steffy e suo marito. La giovane Logan confesserà alla mamma di aver paura che il suo ex marito si faccia avanti con la rampolla di Eric e confesserà di essere molto contenta di non essere più coinvolta in un triangolo amoroso, che l’ha fatta sentire più volte inadeguata e non amata. Ammetterà di essere felice e di non desiderare altro per ora... Qui la trama completa della puntata di Beautiful.

Endless Love: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 29 gennaio 2025

Nella puntata di Endless Love di oggi - 29 gennaio 2025 - Nihan sta inseguendo Emir, che è riuscito a fuggire portando via con sé la piccola Deniz, ma lui riesce a seminarla. Intanto, Kemal sta salvando Zeynep. Poco dopo, la macchina dello spietato imprenditore viene finalmente localizzata dalla polizia; peccato che nel veicolo non ci sono tracce né di Emir né tantomeno della bambina. Che fine avranno fatto? Qui la trama completa della puntata di Endless Love.

My Home My Destiny: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 29 gennaio 2025

Nella puntata di My Home My Destiny di oggi - 29 gennaio 2025 - Tarik fa delle domande a Nermin su Ekrem. Dopodiché, l'uomo ne approfitta per invitarla a cena fuori; lei è lusingata, però deve rifiutare per la degustazione che la famiglia sta organizzando nel loro ristorante. A questo punto è Nermin a chiedergli di unirsi a loro, e Tarik accetta. Intanto, Baris parla con Savas. Il primo affida al secondo un compito, indagare sul misterioso fratello di Nesrin, poi gli domanda perché sia tanto triste... Qui la trama completa della puntata di My Home My Destiny.

La Promessa: Ecco che cosa succede nelle puntate di oggi 29 gennaio 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 29 gennaio 2025 - Catalina rivelerà i piani di Don Lorenzo davanti a suo padre e il marchese, furibondo con il cognato – colpevole di aver messo in difficoltà sua figlia – deciderà di cacciarlo immediatamente dalla sua casa. Per Curro arriverà invece il momento di salutare tutti e di partire per il fronte. Il ragazzo scenderà in cucina per accomiatarsi dai cuochi e da Teresa, a cui confesserà di pensare molto spesso al buon Feliciano. Martina, disperata per la decisione del suo amato, pregherà Manuel di intervenire per fermare il barone. Curro raggiungerà Jana e, nel salutarla, le confesserà di aver scelto di partire il giorno successivo e di non aver voluto dire nulla a nessuno per evitare che qualcuno possa interferire nella sua decisione. Anche Blanca se ne andrà con grande tristezza di Manuel e Jana, che avrebbero voluto averla sempre accanto. Lope tenterà di riavvicinarsi a Vera ma sarà un nuovo buco nell’acqua... Qui la trama completa della puntata de La Promessa.

