My Home My Destiny 2 Anticipazioni 29 gennaio 2025: Emine contro Nesrin!

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di My Home My Destiny in onda il 29 gennaio 2025 su Canale 5: Emine proprio non gradisce la presenza di Nesrin...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, My Home My Destiny, scopriamo che, nella puntata in onda il 29 gennaio 2025 alle 16:50, Tarik fa delle domande a Nermin su Ekrem. Dopodiché, l'uomo ne approfitta per invitarla a cena fuori; lei è lusingata, però deve rifiutare per la degustazione che la famiglia sta organizzando nel loro ristorante. A questo punto è Nermin a chiedergli di unirsi a loro, e Tarik accetta. Intanto, Baris parla con Savas. Il primo affida al secondo un compito, indagare sul misterioso fratello di Nesrin, poi gli domanda perché sia tanto triste...

My Home My Destiny Anticipazioni: Savas chiede scusa ad Emine...

Per provare a tirare Savas su di morale, Baris ha invitato Zeynep a cena a casa loro, e quest'ultima ha invitato a sua volta Emine e Nesrin. Quando il giovane si ritrova faccia a faccia con la sua collaboratrice per cui sembra aver iniziato a provare un forte sentimento, decide di chiederle subito scusa per il suo atteggiamento: non avrebbe dovuto riprenderla con tanta severità, nonostante l'errore commesso. Emine si giustifica senza però nascondere il suo risentimento, poi accetta le scuse di Savas con un sorrisetto sulle labbra...

My Home My Destiny Anticipazioni: Emine non sopporta Nesrin...

Quando Zeynep annuncia che sta per raggiungerli Nesrin, Emine palesa immediatamente il suo fastidio: sperava che sarebbe stata una cena tra di loro, e - soprattutto - prova una certa antipatia per la nuova amica dell'avvocato, nonostante neanche la conosca. Nel corso della serata, infatti, la figlia di Sultan assume un comportamento piuttosto ostile nei confronti di Nesrin; Zeynep è in grande difficoltà, tanto che, per evitare che la tensione esploda, cerca di fare da mediatrice, intervenendo con delicatezza ogni volta che lo ritiene necessario...

Ali Riza si scontra con Tarik, nelle Anticipazioni di My Home My Destiny del 29 gennaio 2025

Tarik, invitato da Nermin, si presenta al ristorante, e non a mani vuote: ha portato un regalo, ossia una macchina del caffè. L'uomo si siede a tavola, pronto per la degustazione, ma Ali Riza non sembra gradire particolarmente la sua presenza. La naturale antipatia che lo zio di Baris e Savas nutre nei confronti di Tarik si rafforza ancora di più nel momento in cui quest'ultimo inizia a dire la sua, ritenendo che la cosa migliore per i loro affari sia adottare tecniche più moderne e preparare piatti più raffinati. Ali Riza, invece, difende con vigore la sue idee tradizionaliste. Proprio come Zeynep, anche Nermin sta provando a mediare tra di loro, per evitare che questi battibecchi non si trasformino in discussioni in piena regola!

