Beautiful, Anticipazioni Puntata del 29 gennaio 2025: Finn fa infuriare Ridge. Ora è davvero troppo!

Vediamo cosa rivelano le anticipazioni e le trame della puntata di Beautiful in onda il 29 gennaio 2025. Nell'episodio della Soap di Canale5, Finn gela il sangue a Ridge rivelandogli di non poter recidere il rapporto con Sheila.

Lo scontro tra Ridge e Finn riserverà delle grandi sorprese. Le anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata in onda il 29 gennaio 2025, alle ore 13.45 su Canale5, il dottore gelerà il suocero con rivelazioni sconvolgenti. Il ragazzo riferirà al Forrester di sentirsi in colpa per aver messo in pericolo Kelly ma gli confesserà anche di non poter recidere così facilmente il legame che ha con Sheila. Per quanto la Carter sia un’assassina e abbia quasi ucciso lui e sua moglie, il ragazzo confesserà di sentire un qualche sentimento d’affetto per lei. Non vorrà certo mettere in pericolo la sua famiglia ma non può e non potrà mai negare che quella donna sia la sua vera madre. Queste parole faranno infuriare il designer, che se ne andrà più arrabbiato di prima e desideroso di tenere sotto controllo le mosse del medico. Forse per quello raggiungerà Liam alla Spencer. Intanto Brooke e Hope, da sole, parleranno di come stanno andando le cose tra Steffy e suo marito. La giovane Logan confesserà alla mamma di aver paura che il suo ex marito si faccia avanti con la rampolla di Eric e confesserà di essere molto contenta di non essere più coinvolta in un triangolo amoroso, che l’ha fatta sentire più volte inadeguata e non amata. Ammetterà di essere felice e di non desiderare altro per ora.

Beautiful Anticipazioni 29 gennaio 2025: Ridge in ansia per Steffy

Steffy ha abbandonato Finn ed è arrivata a casa di Eric disperata e preoccupata. La ragazza ha raccontato a suo padre e pure a Eric, quando successo a Kelly in spiaggia ma soprattutto ha confessato loro di essere molto preoccupata che Finnegan abbia perso la testa e che non sappia più come comportarsi. Il ragazzo sembra aver cambiato idea su Sheila e, secondo lui, il solo fatto - per quanto importante - che lei abbia salvato la figliastra, la rende una donna meno pericolosa di quello che realmente è. La Forrester non si lascerà mai e poi mai incantare dalla Carter e ha anzi visto la sua presenza vicino alla sua casa, come un qualcosa di inquietante. Era là sicuramente per tornare all’attacco con suo figlio. Ridge è d’accordo con lei e dopo averla vista incapace di ritrovare la sua serenità, ha deciso di affrontare lui stesso questo argomento con il genero. L’arrivo del Forrester nel suo ufficio, ha sconvolto Finn, che si è trovato il suocero davanti, furioso e sospettoso. Il loro faccia a faccia avrà dei risvolti durissimi!

Beautiful Anticipazioni: Finn gela Ridge

Ridge ha accusato Finn senza mezzi termini e continuerà a farlo senza esclusione di colpi. Il Forrester picchierà molto duro e imputerà al ragazzo di essere stato disattento e di aver messo in pericolo la vita di Kelly. Il medico non starà a subire le accuse senza rispondere. Si scuserà per quello che è accaduto e dirà di sentirsi profondamente in colpa per quello che è accaduto ma rivelerà anche un qualcosa che gelerà il sangue allo stilista. Il ragazzo dirà di non poter recidere il suo rapporto con Sheila o meglio di non poter cancellare il fatto che i due siano legati da un vincolo di sangue. Sebbene non possa negare che la donna si sia distinta per aver compiuto atti terribili e per aver quasi ucciso sia lui che sua moglie, lui non potrà mai e poi mai cambiare il fatto che lei sia la sua madre naturale. Questa dichiarazione farà infuriare il designer che metterà in guardia il giovane e gli imporrà di stare molto attento alle sue mosse. Lo terrà d’occhio. Poi, furioso, se ne andrà per dirigersi verso la Spencer per parlare con Liam e capire se le ipotesi di Hope corrispondano al vero e se veramente il figlio di Bill tornerà alla carica con sua figlia.

Beautiful Trame e Anticipazioni: Hope felice di non stare più con Liam

Ridge continuerà a voler proteggere Steffy da chiunque metterà a rischio la sua bambina. Nel mentre Hope e Brooke si troveranno da sole a parlare della situazione matrimoniale di Steffy. La piccola Logan sarà convinta che Liam, ora che tra loro è finita, tornerà alla carica con la Forrester e ringrazierà di non essere più sposata con lui. La giovane confesserà alla madre di sentirsi rinfrancata dall’aver chiuso con lui. Ora finalmente si sente bene con se stessa ma soprattutto amata come ha sempre desiderato. La giovane ribadirà che lo Spencer è sempre stato diviso tra lei e la Forrester e la cosa l’ha resa triste ma soprattutto l’ha fatta sentire in difetto per troppo tempo. Nonostante Brooke non voglia sentirlo, Hope confermerà di aver ritrovato la serenità anche grazie a Thomas, che ama lei e solo lei.

