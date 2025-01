Endless Love Anticipazioni 29 gennaio 2025: Emir fugge con Deniz, Nihan disperata!

Anticipazioni TV

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Endless Love sono sconvolgenti. Nell'episodio in onda il 29 gennaio 2025 alle 14.10, Nihan sta inseguendo Emir, che è riuscito a fuggire portando via con sé la piccola Deniz, ma lui riesce a seminarla. Intanto, Kemal sta salvando Zeynep. Poco dopo, la macchina dello spietato imprenditore viene finalmente localizzata dalla polizia; peccato che nel veicolo non ci sono tracce né di Emir né tantomeno della bambina. Che fine avranno fatto?

Endless Love Anticipazioni: Zeynep fa infuriare Emir!

Zeynep ha tentato la fuga insieme alla piccola Deniz, ma, purtroppo, non ce l'ha fatta. La giovane ha approfittato di un momento in cui Emir era bloccato dai dolori lancinanti alla gamba per provare a scappare con la nipotina: lui le chiedeva di portargli subito gli antidolorifici, però Zeynep si è rifiutata categoricamente; in questo modo, ha fatto infuriare ancora di più Emir. Quest'ultimo, infatti, non ha perduto tempo, e, dopo essere riuscito a fermarla, ha messo in atto uno dei suoi più terribili piani di vendetta per fargliela pagare cara...

Endless Love Anticipazioni: Zeynep rischia di morire!

Emir si sta divertendo a torturare psicologicamente Kemal. Il primo continua a tempestare il secondo di telefonate a dir poco inquietanti, che, però, secondo la polizia potrebbero tornare utili per riuscire a rintracciare finalmente il luogo in cui Zeynep e Deniz vengono tenute prigioniere da Emir. Durante l'ultima videochiamata, il Soydere scopre però di non avere molto tempo: se non troverà subito sua sorella, quest'ultima morirà tra le fiamme. Infatti, l'imprenditore ha cosparso di benzina la stanza in cui Zeynep è legata al letto!

Finalmente, Kemal riesce a trovare Zeynep e a salvarle la vita. Ci è mancato davvero poco: se fosse arrivato un secondo più tardi, sua sorella sarebbe morta. In fin dei conti, lui ha sempre temuto che, alla fine, l'amore per Emir l'avrebbe uccisa. Intanto, Nihan, intercettato quest'ultimo ancora in fuga con la piccola Deniz, lo sta inseguendo. Purtroppo, Emir riesce a seminare la pittrice, che inizia a disperarsi, conscia di aver perduto di nuovo la possibilità di poter riabbracciare la figlioletta. Poco dopo, l'automobile del sequestratore folle viene trovata dalla polizia... peccato che all'interno del veicolo non c'è traccia né di Emir né tantomeno di Deniz!

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14:10.