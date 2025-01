Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 24 gennaio 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Endless Love e My Home My Destiny - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 24 gennaio 2025.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny e La Promessa, che andranno in onda oggi, 24 gennaio 2025, le prime tre su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire la tormentata storia d'amore di Kemal e Nihan. In seguito, alle 16.50, incontreremo Zeynep e Mehdi, protagonisti di My Home My Destiny, ed infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 24 gennaio 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 24 gennaio 2025 - si tornerà a parlare di Hope e della nuova vita che la ragazza sta vivendo dopo la fine del suo matrimonio con Liam. La giovane ribadirà con forza a Brooke di aver trovato finalmente la felicità che cercava e di sentirsi appagata. Ha un lavoro a cui sta riuscendo a dedicarsi con profitto e ha accanto un uomo che desidera solo lei e il suo bene, senza pensare ad altre donne, come invece ha sempre fatto lo Spencer. Sua madre non è e non sarà per nulla convinta che le scelte della ragazza siano giuste e continuerà a tentare di farle cambiare idea. Si parlerà anche di Finn, Steffy e Liam, tra cui si sta creando un triangolo amoroso molto complicato. Ma scopriamo nel dettaglio cosa vedremo... Qui la trama completa delle puntate di Beautiful.

Endless Love: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 24 gennaio 2025

Nella puntata di Endless Love di oggi - 24 gennaio 2025 - Kemal sta cercando di capire quale sia al strategia di Emir andando a trovare Asu nella struttura psichiatrica in cui è rinchiusa; purtroppo, farà un buco nell'acqua. Intanto, Hakan sta mettendo in atto un piano poco ortodosso per cercare di strappare delle informazioni a Mehmet, il quale si trova dietro le sbarre. Ce la farà? Nihan, invece, cerca l'aiuto di Mujgan e di Banu; grazie a loro potrebbe essere in grado di trovare un indizio per localizzare il suo spietato ex marito... Qui la trama completa della puntata di Endless Love.

My Home My Destiny: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 24 gennaio 2025

Nella puntata di My Home My Destiny di oggi - 24 gennaio 2025 - Ali Riza incoraggia Baris a sposarsi con Zeynep il prima possibile. L'avvocato, invece, sottolinea che al momento l'amata è molto concentrata sul lavoro: è appena diventata l'amministratore delegato della Lotus Group. Intanto, Zeynep si appresta proprio a vivere il suo primo giorno in questa nuova veste. Baris va a trovarla in ufficio, così come Nermin riceve la visita di Tarik sul posto di lavoro. Nel frattempo, Nesrin racconta a Meltem più nel dettaglio la sua storia, e perché ce l'ha tanto con la sorellina... Qui la trama completa della puntata di My Home My Destiny.

La Promessa: Ecco che cosa succede nelle puntate di oggi 24 gennaio 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 24 gennaio 2025 - Catalina non vuole rinunciare al business delle marmellate ma purtroppo non le rimangono più molte frecce nel suo arco. La ragazza si troverà costretta – suo malgrado – a chiedere a Pelayo un aiuto economico. La marchesina pregherà il conte di farle un prestito affinché lei possa salvare gli affari. Il conte dovrà però dirle di no e confessarle di non avere più denaro. Intanto Jana rivelerà a Maria della proposta di matrimonio di Manuel e sarà molto felice di mostrarle l’anello che il marchese le ha donato. Vera sarà ancora tormentata da Santos e Lope si sentirà sempre più messo da parte. Il ragazzo tenterà di avere da lei rassicurazioni ma purtroppo la giovane cameriera non potrà aiutarlo a ritrovare la calma... Qui la trama completa della puntata de La Promessa.

