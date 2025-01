Beautiful Anticipazioni Puntate dal 20 al 25 gennaio 2025: Steffy lascia Finn. La Forrester non si fida più di lui!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa rivelano le anticipazioni dei Nuovi Episodi di Beautiful in onda dal 20 al 25 gennaio 2025 su Canale 5.

Beautiful continuerà a tenerci con gli occhi attaccati allo schermo della TV con le sue nuove ed emozionanti puntate. Scopriamo insieme che cosa succederà negli episodi in onda dal 20 al 25 gennaio 2025, ossia dal lunedì al sabato, come sempre su Canale 5.

Beautiful Anticipazioni dal 20 al 25 gennaio 2025: Video Riassunto

Guarda qui sotto il video riassunto e leggi le anticipazioni complete per scoprire cosa succederà nelle puntate di Beautiful in onda dal 20 al 25 gennaio 2025 su Canale5.

Anticipazioni: Anticipazioni settimanali dal 20 al 25 gennaio 2025

Beautiful: ecco le anticipazioni complete delle puntate dal 20 al 25 gennaio 2025

Puntata in onda Lunedì 20 gennaio 2025

Sheila vorrebbe vivere con Deacon ma lui cerca di convincerla a lasciare la città. Dopo il salvataggio di Kelly, la rossa si è però convinta di aver guadagnato la seconda possibilità che cerca da tempo con suo figlio e attende solo che i tempi siano maturi per avere il suo spazio nella sua famiglia. Lo Sharpe è molto spaventato da queste affermazioni ed è perfettamente consapevole che Brooke e Hope disapproverebbero il suo rapporto con la Carter. La cosa potrebbe persino portarlo a perdere il suo ristorante, per cui ha lottato duramente. La rossa non demorde e cerca di convincere il dottore a lasciarla stare da lui. Wyatt sprona Liam ad ammettere a se stesso che vorrebbe tornare insieme a Steffy ma il giovane nega fino a quando è costretto a confessare di non riuscire a pensare ad altro che al bacio che ha dato alla Forrester a Roma. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Beautiful del 20 gennaio 2025.

Puntata in onda Martedì 21 gennaio 2025

Steffy scopre di quanto successo a Kelly in spiaggia. Dopo l’abbraccio di Finn con Sheila e questo inaspettato e preoccupante salvataggio, la ragazza non riesce più a fidarsi del marito e decide di lasciarlo. Chiede quindi a suo nonno di potersi trasferire a vivere da lui con i bambini. Il dottore, disperato per quanto accaduto, combatte strenuamente per riconquistare la moglie e per riavere accanto i suoi bambini. Giura alla Forrester di non vedere più sua madre e di proteggere la loro famiglia. La figlia di Ridge è però convinta della sua scelta. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Beautiful del 21 gennaio 2025.

Puntata in onda Mercoledì 22 gennaio 2025

Finn è sconvolto per l’abbandono di Steffy e, disperato, manda un messaggio a sua madre Li, chiedendole di raggiungerlo a casa. Una volta che sarà davanti a lui, il dottore le rivelerà quanto successo sia tra lui e Steffy che tra lui, Sheila e Kelly. Aggiunge poi che a rivelare alla Forrester dell’abbraccio con la Carter è stato Liam. Li è senza parole e non può credere che suo figlio sia stato in grado di perdonare la sua madre naturale dopo quello che lei ha fatto. La dottoressa prende quindi le parti di sua nuora e invita il suo bambino a riflettere a fondo sulle sue scelte. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Beautiful del 22 gennaio 2025.

Puntata in onda Giovedì 23 gennaio 2025

Finn è furioso con Liam e lo accusa di aver avuto un ruolo molto negativo nella sua vita. Li frena la lingua del figlio spingendolo a smettere di accusare qualcun altro di colpe che ha solo lui. È suo compito dimostrare alla moglie che è pronto a tutto per stare con lei e deve riuscire a mantenere unita la famiglia. Nel mentre Sheila passa del tempo con Deacon e i due sembrano più uniti che mai mentre Liam raggiunge Steffy a casa di Eric dopo aver scoperto dell’incidente a Kelly e che a salvare la loro figlia è stata Sheila. La Forrester gli rivela che ha lasciato suo marito e che si sente molto più sicura a casa di suo nonno. Lo Spencer è furioso con il dottore, che ha messo in pericolo la vita della sua bambina e promette ancora una volta di proteggere lei e sua madre. Brooke e Hope nel mentre sono alla Forrester Creations e la Logan senior cerca di spronare la figlia a tornare indietro sui suoi passi e a salvare il suo matrimonio. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Beautiful del 23 gennaio 2025

Puntata in onda Venerdì 24 gennaio 2025

Hope non ha alcuna intenzione di tornare indietro sui suoi passi, né ora né mai. La ragazza conferma alla mamma di essere molto concentrata sul suo lavoro e sulla sua carriera e di avere la certezza di non poter condividere Liam con Steffy. Lo ha fatto per anni ed è arrivato il tempo di dire basta. La giovane confessa alla mamma di sentirsi molto più serena ora che frequenta Thomas, soprattutto perché il giovane le dimostra di amare lei e solo lei. Li continua a rimproverare Finn per le sue azioni e si arrabbia con il figlio per l’abbraccio che ha dato a Sheila, per averla chiamata “mamma” e soprattutto si rammarica del fatto che lui continui a giustificarla e a difenderla perché ha salvato Kelly. La dottoressa lo mette in guardia e cerca di fargli capire che così facendo perderà per sempre Steffy. Il medico ci rimane malissimo e ammette di aver pensato di ricevere l’appoggio di sua madre contro Liam. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Beautiful del 24 gennaio 2025

Puntata in onda Sabato 25 gennaio 2025

Liam e Steffy sono a casa di Eric e parlano di quanto successo a Kelly. Lo Spencer sostiene le scelte della sua ex ed è certo che a Villa Forrester sarà finalmente al sicuro. Lui le starà sempre vicino per proteggerla, visto che Finn si è rivelato non in grado di farlo. La Forrester ammette di non fidarsi più di suo marito che ha perso il controllo della situazione e ha messo in pericolo la loro bambina. A peggiorare le cose ci si mette il fatto che il dottore, dopo il salvataggio, sembra disposto ad aprire uno spiraglio alla Carter.

Più tardi Liam parla con Wyatt di quanto sta accadendo alla sua famiglia e ammette di essere molto preoccupato. La cosa che più lo infastidisce è il fatto che Finn sia diventato pericoloso e giustifichi l’operato di Sheila. Lo Spencer si ritrova il dottore davanti. Il medico, furioso con lui, vuole un confronto e lo incolpa immediatamente di voler distruggere il suo matrimonio con Steffy per poter avere lui carta bianca. Il ragazzo intima al suo rivale di stare lontano dalla sua famiglia. Lo accusa persino di essere stato subdolo e vigliacco e di non averlo affrontato apertamente dopo aver visto l’abbraccio con Sheila ma di essere ricorso a un video solo per metterlo in difficoltà con la donna che evidentemente lui ancora ama. Steffy intanto, sempre più preoccupata, trova conforto in suo padre. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Beautiful del 25 gennaio 2025

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle ore 13.45 e il sabato alle ore 13.50.