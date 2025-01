La Promessa Anticipazioni dal 20 al 25 gennaio 2025: Manuel chiede a Jana di sposarlo. Lei dice sì!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa succederà nelle puntate de La Promessa in onda dal 20 al 25 gennaio 2025. La Soap va in onda dal lunedì alla domenica, alle ore 19.35 su Rete4. Ecco cosa accadrà puntata dopo puntata.

Puntata di Lunedì 20 gennaio 2025

Santos continua a mostrarsi interessato a Vera e Lope interpreta erroneamente questo atteggiamento e in lui continua la gelosia. Salvador è molto tormentato dalla partenza di Maria e comincia a capire di dover essere totalmente sincero con lei. Simona continua a essere molto preoccupata per l’atteggiamento freddo di sua figlia Virtudes e tenta di capire cosa stia accadendo avvalendosi dell’aiuto di Candela. Leggi le Anticipazioni Complete della puntata de La Promessa del 20 gennaio 2025.

Puntata di Martedì 21 gennaio 2025

Curro ha deciso di arruolarsi per la Guerra e questa scelta ha scosso molti tra i suoi parenti. Gli unici a non essere interessati solo Don Lorenzo e Cruz, impegnati a estromettere Catalina dal business delle confetture e delle marmellate. Per riuscire a liberarsi della ragazza, spronano Don Alonso ad agire. Blanca spinge Manuel a fare una mossa che lo libererà dal giogo della sua famiglia e lo unirà, finalmente, alla sua amata Jana. Il marchese sarà disposto ad accettare questo consiglio rivoluzionario? Leggi le Anticipazioni Complete della puntata de La Promessa del 21 gennaio 2025.

Puntata di Mercoledì 22 gennaio 2025

Influenzato dalle parole di Blanca, Manuel propone a Jana di sposarlo. La ragazza accetta ed emozionata gli chiede di ripetere la proposta per godere ogni minuto di questa bella notizia. La salute di Diego migliora e questo grazie a un medicinale suggerito dall’amico del dottor Guillén e all’intervento di Jana. Maria si confronta con Teresa circa il comportamento opprimente di Santos nei confronti di Vera e sprona la collega a mantenere alta la guardia. Manuel rivela a Blanca della sua decisione di sposare Jana e trova nella ragazza un valido supporto. E ne avrà bisogno più che mai visto quanti problemi scatenerà questa scelta. Jana è molto in ansia per la scelta di Curro di arruolarsi e chiede a Maria di intercedere per lei presso Salvador, affinché il ragazzo possa far cambiare idea a suo fratello. Simona è molto preoccupata per l’atteggiamento di Virtudes nei suoi confronti ma per fortuna ha Candela dalla sua parte. Santos continua a tormentare Vera che lo respinge con forza. Leggi le Anticipazioni Complete della puntata de La Promessa del 22 gennaio 2025

Puntata di Giovedì 23 gennaio 2025

Curro confida a Manuel che il suo desiderio di arruolarsi è dato da una delusione d’amore. Il ragazzo rivela al cugino di essere stato ferito da Martina e di volersi allontanare da lei per dimenticarla. Don Alonso prova a fermare il nipote/figlio ma senza successo mentre Don Lorenzo non ha alcuna intenzione di intervenire. Cruz continua a tenere d’occhio Manuel e Blanca, convinta che tra loro ci sia del tenero. Leggi le Anticipazioni Complete della puntata de La Promessa del 23 gennaio 2025

Puntata di Venerdì 24 gennaio 2025

Jana rivela a Maria della proposta di matrimonio di Manuel e, felice, le mostra il suo anello. Vera continua a essere tormentata da Santos e Lope si sente sempre più messo da parte da lei. Il ragazzo cerca rassicurazioni ma lei, presa com’è dall’impedire che Santos la tormenti, non può aiutarlo a ritrovare la calma. Catalina non intende cedere e per dare nuovo slancio alla sua attività, chiede a Pelayo un aiuto economico. Il conte però non possiede il denaro di cui ha bisogno la ragazza. Leggi le Anticipazioni Complete della puntata de La Promessa del 24 gennaio 2025

Puntata di Sabato 25 gennaio 2025

Blanca è molto contenta per Jana anche se ha ancora dei dubbi sul matrimonio con Manuel. La ragazza sorprende tutti, pure il suo amico, rivelando di avere intenzione di lasciare La Promessa. Pelayo spiega a Catalina di non avere più il suo denaro perché ha consegnato tutto a Don Lorenzo. Il ragazzo spinge la sua amata a chiedere conferma direttamente al Capitano. Martina cerca di convincere Curro a non partire per la guerra ma anche lei non riesce a dissuaderlo. Leggi le Anticipazioni Complete della puntata de La Promessa del 25 gennaio 2025

Puntata di Domenica 26 gennaio 2025

Vera, stanca del comportamento di Santos, commette un errore e rivela al ragazzo di essere la figlia dei Duchi De Carril. Il ragazzo userà questa notizia per ricattarla. Lope invece si sente sempre più escluso e confuso. Norberta arriva a palazzo ed è pronta a spiegare a Simona – e pure a Candela – cos’abbia turbato così profondamente Virtudes. Petra, furiosa e delusa da Ayala, si scontra con tutti i camerieri. Don Romulo deve intervenire per impedire alla domestica di continuare con questo atteggiamento aggressivo. Maria ritorna dalla visita ai Duchi De Abrontes, coloro che le hanno offerto un nuovo lavoro. Tutti i suoi amici, Salvador in primis, attendono di sapere se abbia deciso di rimanere a La Promessa o no. Leggi le Anticipazioni Complete della puntata de La Promessa del 26 gennaio 2025

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete4.