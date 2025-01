My Home My Destiny 2 Anticipazioni Puntate dal 20 al 24 gennaio 2025: Cemile se ne va, Tarik seduce Nermin

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Puntate della seconda stagione di My Home My Destiny in onda dal 20 al 24 gennaio 2025. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

My Home My Destiny Anticipazioni puntata dopo puntata dal 20 al 24 gennaio 2025

Puntata in onda lunedì 20 gennaio 2025

Nuh è tormentato. Emine, vedendolo triste, gli porta un caffè e si offre di ascoltarlo. Il giovane ammette di essere preoccupato perché Cemile ha deciso di trasferirsi: andrà a Duzce per stare insieme alla piccola Mujgan. Quando rincasa, infatti, si trova davanti alla moglie pronta a salire sul taxi con Benal e la bambina. Tra le lacrime, Nuh e Cemile si salutano. Intanto, Ali Riza, Sultan e Sakine fanno un sopralluogo nel loro locale, dove gli operai stanno lavorando alla ristrutturazione con qualche piccola difficoltà. Nesrin e Tarik, invece, parlano di Baris, definendolo una "spina nel fianco"; lei, però, lo invita a concentrarsi su Nermin. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di My Home My Destiny del 20 gennaio 2025.

Puntata in onda martedì 21 gennaio 2025

Savas sorprende Emine: ha prenotato un tavolo per due in un ottimo ristorante per cenare insieme. Lei accetta l'invito con entusiasmo, quando improvvisamente riceve la telefonata di Nuh, il quale l'avvisa della partenza di Cemile, Benal e la piccola Mujgan. Emine corre da Nuh, lasciando solo il fratello di Baris. La ragazza sprona il migliore amico del defunto Mehdi a rispettare la decisione e gli spazi della moglie. Nuh, però, è tanto arrabbiato quanto deluso: nonostante tutto ciò che ha fatto per Cemile, lei lo ha abbandonato. Intanto, Sakine se la prende con Nermin, convinta che lei voglia allontanarla da Zeynep; la giovane, in effetti, sta sempre meno a casa, poiché sta facendo carriera, e Nermin la sostiene. Ali Riza, invece, sprona Savas, evidentemente un po' giù di morale, a lottare per amore. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di My Home My Destiny del 21 gennaio 2025.

Puntata in onda mercoledì 22 gennaio 2025

Zeynep, Baris, Nermin, Nesrin e Tarik sono a cena fuori. I due uomini fanno subito scintille: è evidente che entrambi stiano cercando di farsi valere sull'altro. Poi la protagonista dice a Baris che sentirà la sua mancanza sul posto di lavoro, mentre Tarik non fa che elargire complimenti a Nermin. Dopodiché, i fratelli se ne vanno in bagno e si baciano; infatti, in verità loro sono amanti. L'avvocato, che raggiunge a sua volta la toilette, per poco non li becca insieme. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di My Home My Destiny del 22 gennaio 2025.

Puntata in onda giovedì 23 gennaio 2025

All'uscita del ristorante, un paparazzo fotografa Zeynep e si congratula con lei poiché è diventata l'amministratore delegato della Lotus Group. Nesrin, invece, evita di farsi fotografare e rimprovera Tarik per aver posato. La giovane deve provvedere velocemente affinché le foto non vengano pubblicate, altrimenti rischiano di essere smascherati. Intanto, la protagonista chiede a Baris si fermarsi per un caffè e coglie l'occasione per ringraziarlo per esserle stata accanto nonostante tutto, ormai conscia che la vita gli abbia offerto lui come regalo. Poi, Baris le dice di non fidarsi di Nesrin e Tarik. Parallelamente, Nermin sta pensando proprio a quest'ultimo. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di My Home My Destiny del 23 gennaio 2025.

Puntata in onda venerdì 24 gennaio 2025

Durante una colazione in giardino, Ali Riza sprona Baris a sposarsi con Zeynep quanto prima. L'avvocato sottolinea che al momento l'amata è molto concentrata sul lavoro: è appena diventata l'amministratore delegato della Lotus Group. Intanto, Zeynep si appresta proprio a vivere il suo primo giorno in questa nuova veste. Baris va a farle visita nel suo ufficio, prima di andare insieme alla riunione. Nermin, invece, riceve la visita di Tarik. Lui è galante, e lei sembra subire il suo fascino. Nel frattempo, Nesrin racconta a Meltem che, inizialmente, Nermin voleva lei e non la sorellina; tuttavia, Zeynep è sempre stata la prediletta. Aggiunge che ce l'ha con quest'ultima perché non ha mai provato a cercarla, nonostante avesse i mezzi per farlo. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di My Home My Destiny del 24 gennaio 2025.

My Home My Destiny va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle 16.50.