Endless Love Anticipazioni 24 gennaio 2025: Tutti sulle tracce di Emir! Chi riuscirà a trovarlo?

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di Endless Love in onda il 24 gennaio 2025 su Canale 5: Kemal, Nihan ed Hakan stanno cercando Emir, che sembra scomparso nel nulla con la piccola Deniz e Zeynep...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Endless Love, scopriamo che, nella puntata in onda il 24 gennaio 2025, alle 14:10, Kemal sta cercando di capire quale sia al strategia di Emir andando a trovare Asu nella struttura psichiatrica in cui è rinchiusa; purtroppo, farà un buco nell'acqua. Intanto, Hakan sta mettendo in atto un piano poco ortodosso per cercare di strappare delle informazioni a Mehmet, il quale si trova dietro le sbarre. Ce la farà? Nihan, invece, cerca l'aiuto di Mujgan e di Banu; grazie a loro potrebbe essere in grado di trovare un indizio per localizzare il suo spietato ex marito...

Endless Love Anticipazioni: Kemal e Nihan vivono un incubo ad occhi aperti!

Kemal e Nihan sono felici: si sono sposati, hanno fatto un bel viaggio di nozze e finalmente la piccola Deniz è stata riconosciuta ufficialmente come la figlia dell'ingegnere. Così, dopo aver festeggiato con tutti gli altri, il Soydere e l'amata si sono concessi una serata da "fidanzatini": hanno lasciato Deniz a Zeynep e sono andati al cinema. Purtroppo, la loro serata romantica si è ben presto trasformata in un vero e proprio incubo...

Endless Love Anticipazioni: Emir ha rapito Deniz e Zeynep!

Mentre Kemal e Nihan si stavano godendo la loro bella serata fuori, improvvisamente è saltata la corrente in sala; poco dopo, è stato proiettato un video in cui appariva Emir con in braccio la piccola Deniz. Infatti, l'imprenditore non era realmente fuggito, aveva soltanto messo in scena la sua fuga. Non appena la coppia era uscita, Emir si era intrufolato in casa loro per rapire sia la bimba che Zeynep. La Sezin, compreso che cosa stava succedendo, ha iniziato a tremare, temendo il peggio, mentre il Soydere è entrato subito in azione!

Tutti sulle tracce di Emir, nelle Anticipazioni di Endless Love del 24 gennaio 2025

Kemal, servendosi dell'aiuto di Hakan, si sta dedicando anima e corpo alle ricerche di Emir, il quale ha rapito Zeynep e la piccola Deniz ed ha fatto perdere le sue tracce. Il protagonista si reca nell'ospedale psichiatrico in cui è ricoverata Asu, sperando che lei possa fornirgli qualche informazione utile; purtroppo farà un buco nell'acqua, visto che Asu non è disposta ad aprire bocca per dargli una mano. Nel mentre, Hakan sta provando ad estorcere informazioni a Mehmet - che è finito dietro le sbarre - in modo poco ortodosso, e Nihan si augura che Mujgan e Banu possano aiutarla ad entrare a conoscenza di un indizio per localizzare il suo spietato ex marito. Chi tra loro sarà in grado di centrare l'obiettivo per primo?

