Endless Love Anticipazioni Puntate dal 20 al 24 gennaio 2025: Emir rapisce Deniz e Zeynep

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera turca Endless Love, in onda dal 20 al 24 gennaio 2025 su Canale 5, dal lunedì al sabato a partire dalle 14.10. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana che viene.

Puntata in onda Lunedì 20 gennaio 2025

Il piano di Emir è fallito e a lui non rimane che porcupursi falsi passaporti e fuggire con Zeynep. Kemal, tuttavia, scopre tutto e chiede spiegazioni a Zeynep la quale, non avendo avuto contatti con il suo amante, promette al fratello di non tradire la sua fiducia. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Endless Love in onda il 20 gennaio 2025.

Puntata in onda Martedì 21 gennaio 2025

Nonostante il grande rischio, Emir si introduce segretamente in casa di Kemal e Nihan per salutare Deniz per l’ultima volta poi contatto Zeynep e si dirige in ospedale per prenderla. Poco prima dell’arrivo di Emir, Zeynep chiama il fratello e lascia aperta la telefonata così da permettere a Kemal e Hakan di rintracciare il suo amante. Nonostante tutto, Emir riesce a scappare su un peschereccio prima del loro arrivo ma Zeynep non lo segue: la donna ha deciso di dirgli addio per sempre. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Endless Love in onda il 21 gennaio 2025.

Puntata in onda Mercoledì 22 gennaio 2025

Nonostante sia deluso per essersi fatto scappare Emir, Kemal viene consolato dai suoi amici Ayhan e Zehir che gli regalano un camper. Così, insieme a Deniz e Nihan, può finalmente partire per la luna di miele. Tornati, Kemal riesce a riconoscere legalmente Deniz come sua figlia e la giornata emozionante si conclude con una cena sontuosa con famiglia e amici. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Endless Love del 22 gennaio 2025.

Puntata in onda Giovedì 23 gennaio 2025

Emir è riuscito ad imbrogliare tutti con il suo piano di fuga studiato con Baran. Quando Kemal e Nihan lasciano Deniz alle cure della zia Zeynep, Emir sorprende e rapisce la bambina e la sa ex amante. Kemal si allea immediatamente con Hakan, pur non rispettando le regole pattuite con Emir, per ritrovarle dal momento che l’uomo è ormai fuori di sé, completamente preda del desiderio di vendetta, ed è dunque molto pericoloso perché potrebbe arrivare a tutto. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Endless Love in onda il 23 gennaio 2025.

Puntata in onda Venerdì 24 gennaio 2025

Per provare a capire le strategie di Emir, Kemal prova ad andare a parlare con Asu ma questa strategia si rivela un buco nell’acqua. Nel frattempo, Hakan sceglie un metodo poco ortodosso per cercare di ottenere informazioni da Mehmet, incarcerato. Nihan invece cerca l’aiuto della signora Mujgan la quale potrebbe avere un indizio per localizzare Emir. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di Endless Love del 24 gennaio 2025.

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14:10.