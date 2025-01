Beautiful, Anticipazioni Puntata del 24 gennaio 2025: Hope è di nuovo felice ma non sarà solo un'illusione?

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le anticipazioni e le trame della puntata di Beautiful in onda il 24 gennaio 2025. Nell'episodio della Soap di Canale5 vedremo Hope confermare a sua madre di essere finalmente felice e di non avere alcuna intenzione di tornare indietro. Brooke però non sarà per nulla d'accordo con lei.

Beautiful ci aspetta con un nuovo episodio il 24 gennaio 2025. Ma cosa succederà nella puntata in onda alle ore 13.45 su Canale5? Le anticipazioni della Soap ci rivelano che si tornerà a parlare di Hope e della nuova vita che la ragazza sta vivendo dopo la fine del suo matrimonio con Liam. La giovane ribadirà con forza a Brooke di aver trovato finalmente la felicità che cercava e di sentirsi appagata. Ha un lavoro a cui sta riuscendo a dedicarsi con profitto e ha accanto un uomo che desidera solo lei e il suo bene, senza pensare ad altre donne, come invece ha sempre fatto lo Spencer. Sua madre non è e non sarà per nulla convinta che le scelte della ragazza siano giuste e continuerà a tentare di farle cambiare idea.

Nella puntata si parlerà anche di Finn, Steffy e Liam, tra cui si sta creando un triangolo amoroso molto complicato. Ma scopriamo nel dettaglio cosa vedremo.

Beautiful Anticipazioni 24 gennaio 2025: Hope è finalmente felice

Hope non si fida più di Liam e non ha alcuna intenzione di provare a riconquistare il marito e dare un’altra chance al loro matrimonio. La Logan è arrivata a questa decisione con fatica e passando per un periodo piuttosto complicato, in cui si è sentita sbagliata e in cui ha cercato di reprimere i suoi veri sentimenti. Ora che ha accanto Thomas e che non è più un segreto il loro rapporto, è finalmente serena. E sarà questo che ribadirà a Brooke, tornata alla carica con lei, affinché cambiasse idea e tornasse sui suoi passi. La giovane Logan non ha e non avrà alcun desiderio di rivedere il suo futuro; è una donna in carriera con un uomo accanto che ama e venera solo lei. Cosa potrebbe voler di più?

Beautiful Anticipazioni: Hope si sta illudendo? Per Brooke sì!

Hope confermerà alla madre di essere finalmente felice e appagata della sua vita. È completamente concentrata sul suo lavoro e sa che la sua nuova collezione sarà un successo e lo sarà anche la sua vita privata. Thomas è un uomo che la ama e che la fa sentire desiderata e unica ed è quello che le serviva dopo anni passati a condividere il cuore di un uomo. Insomma Hope si sente finalmente libera ma per Brooke la ragazza sta sbagliando e si sta soprattutto illudendo. La bionda non mollerà la presa su sua figlia e continuerà a chiederle di ragionare su quello che sta facendo. Ma non sortirà alcun tipo di effetto.

Beautiful Trame e Anticipazioni: Liam pronto a difendere Steffy da tutto e tutti

Nella puntata si parlerà anche di Finn, Liam e Steffy. Lo Spencer ha raggiunto la Forrester a casa di Eric e ha già cominciato a sputare sentenze contro il marito della ragazza, colpevole di aver avvicinato Sheila e di aver messo in pericolo la sua intera famiglia. Il figlio di Bill tornerà alla carica con la sua ex moglie e si presenterà come il suo paladino. Finn è pronto a farla pagare a Liam e prometterà a se stesso di dare una lezione al suo rivale. E le sue non rimarranno parole al vento. Farà davvero in modo di prendersi la sua rivincita su di lui e di allontanarlo dalla sua amata moglie.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 20 al 25 gennaio 2025.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle ore 13.45 e il sabato alle ore 13.50.