La Promessa Anticipazioni 24 gennaio 2025: Catalina chiede aiuto a Pelayo ma il conte ha un'altra brutta sorpresa per lei!

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni e le Trame dell'episodio de La Promessa in onda il 24 gennaio 2025 su Rete 4. Nell'episodio della Soap, Catalina sarà costretta a chiedere un prestito a Pelayo per salvare i suoi affari. Il conte però le rivelerà di non disporre più della somma di denaro di cui ha bisogno.

Catalina non vuole rinunciare al business delle marmellate ma purtroppo non le rimangono più molte frecce nel suo arco. Le anticipazioni de La Promessa ci rivelano che nella puntata che vedremo il 24 gennaio 2025, alle ore 19.35 su Rete4, la ragazza si troverà costretta – suo malgrado – a chiedere a Pelayo un aiuto economico. La marchesina pregherà il conte di farle un prestito affinché lei possa salvare gli affari. Il conte dovrà però dirle di no e confessarle di non avere più denaro. Intanto Jana rivelerà a Maria della proposta di matrimonio di Manuel e sarà molto felice di mostrarle l’anello che il marchese le ha donato. Vera sarà ancora tormentata da Santos e Lope si sentirà sempre più messo da parte. Il ragazzo tenterà di avere da lei rassicurazioni ma purtroppo la giovane cameriera non potrà aiutarlo a ritrovare la calma.

La Promessa Anticipazioni 24 gennaio 2025: Catalina chiede aiuto a Pelayo ma il conte la gela

Don Lorenzo e Cruz sono tornati all’attacco per estromettere Catalina dal business delle marmellate. La ragazza si sta trovando sempre più in difficoltà ed è ormai consapevole che tutti le stanno remando contro. Non sarà semplice trovare il denaro che le serve per salvare i suoi affari e impedire al Capitano di metterci le mani sopra. Per questo la marchesina deciderà di giocarsi una carta che non avrebbe mai voluto usare: chiedere aiuto economico a Pelayo. Tra lei e il suo ex promesso sposo è un periodo di stallo. La ragazza ama ancora il suo innamorato ma non riesce a perdonarlo per le bugie che le ha detto; per questo ha deciso di prendere le distanze e di continuare a collaborare con lui ma come semplici soci. Catalina sarà però costretta a fare quel passo in più ovvero chiedergli un prestito. Pelayo però non potrà aiutarla. Le rivelerà di non avere più il denaro delle vendite delle armi e le confesserà di averlo dovuto consegnare tutto al De La Mata, per pagare un esoso debito che aveva con lui.

La Promessa Anticipazioni: Jana rivela a Maria della proposta di nozze di Manuel

Manuel ha sorpreso Jana con una proposta di matrimonio. La ragazza non si aspettava di certo che il suo innamorato facesse questo grande passo verso di lei e sfidasse la sorte e le convenzioni per concretizzare il loro amore. La cameriera sarà felicissima di questa novità e vorrà condividere questa gioia con Maria, a cui racconterà del momento romantico vissuto con il marchese. La Fernandez sarà molto contenta per lei e spererà che tutto vada per il meglio per entrambe. Maria infatti sta per affrontare il viaggio a casa dei Duchi de Abrontes, che potrebbe cambiare per sempre il suo futuro.

La Promessa Trame e Anticipazioni: Lope sempre più disperato

Vera è nel mirino di Santos ormai da giorni. Il nuovo arrivato non la lascia in pace nemmeno per un momento e la cosa la sta rendendo sempre più nervosa. La ragazza vorrebbe liberarsi del corteggiamento serrato del valletto ma lui pare deciso a non lasciarla in pace. Questa situazione sta influendo negativamente anche su Lope. Il cuoco si sente sempre più escluso e messo da parte dalla sua amata ma soprattutto crede che lei abbia un qualche interesse per il figlio di Don Ricardo, che le ronza incessantemente intorno. Il giovane, deluso da tutto quello che sta accadendo, tenterà di avere rassicurazioni da Vera ma lei, spaventata a causa del suo grande segreto, non sarà in grado di calmarlo.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete 4.