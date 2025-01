My Home My Destiny 2 Anticipazioni 24 gennaio 2025: Nesrin rivela perché odia tanto Zeynep!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di My Home My Destiny in onda il 24 gennaio 2025 su Canale 5 rivelano che Nesrin ammette di avercela con Zeynep perché quest'ultima non l'ha mai cercata, nonostante potesse farlo!

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, My Home My Destiny sono a dir poco emozionanti. Nell'episodio in onda il 24 gennaio 2025, Ali Riza incoraggia Baris a sposarsi con Zeynep il prima possibile. L'avvocato, invece, sottolinea che al momento l'amata è molto concentrata sul lavoro: è appena diventata l'amministratore delegato della Lotus Group. Intanto, Zeynep si appresta proprio a vivere il suo primo giorno in questa nuova veste. Baris va a trovarla in ufficio, così come Nermin riceve la visita di Tarik sul posto di lavoro. Nel frattempo, Nesrin racconta a Meltem più nel dettaglio la sua storia, e perché ce l'ha tanto con la sorellina...

My Home My Destiny Anticipazioni: Ali Riza sprona Baris a farsi avanti!

Ali Riza, Baris e Savas stanno facendo colazione insieme in giardino. L'avvocato riceve un dolce messaggio da parte di Zeynep che lo fa sorridere; allora lo zio coglie la palla al balzo per spronarlo a sposarsi quanto prima: in fin dei conti, tutti hanno capito che loro sono fatti l'uno per l'altra. Baris, però, gli ricorda che al momento l'amata è concentrata sul suo lavoro, dato che è appena diventata l'amministratore delegato della Lotus Group...

My Home My Destiny Anticipazioni: Zeynep è una donna in carriera!

Zeynep arriva alla Lotus Group, dove si appresta a vivere il suo primo giorno da amministratore delegato. Entrando nel suo ufficio, trova un mazzo di fiori da parte di Baris, il quale, poco dopo, entra dalla porta. I due si baciano, poi si recano insieme nella sala in cui avrà luogo una riunione. Nel mentre, anche Nermin riceve una visita in ufficio, ossia quella di Tarik. La donna è felice di vederlo. Quest'ultimo è molto galante, e Nermin sembra subire il suo fascino...

Il duro sfogo di Nesrin, nelle Anticipazioni di My Home My Destiny del 24 gennaio 2025

Nesrin e Meltem si sono incontrate poiché hanno qualcosa di molto importante di cui discutere. La seconda mostra alla prima le foto della serata che sono state pubblicate online dal paparazzo, e la rassicura sottolineando che è riuscita a far sì che Tarik venisse rimosso dagli scatti in questione. Dopodiché, Nesrin si lascia andare ad uno sfogo, raccontandole che, inizialmente, Nermin voleva lei, non Zeynep, che, però, è sempre stata la prediletta a casa loro. Inoltre, la bionda con gli occhi di ghiaccio confessa di essere adirata con la sorellina, visto che, nonostante avesse i mezzi, non l'ha mai cercata...

