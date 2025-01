Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 23 gennaio 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Endless Love e My Home My Destiny - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 23 gennaio 2025.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 23 gennaio 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 23 gennaio 2025 - la decisione di Steffy di lasciarlo ha destabilizzato Finn, che non sta trovando e non troverà l’appoggio incondizionato di sua madre. Il dottore continuerà a puntare il dito contro Liam, per lui l’unico e vero responsabile di quanto è accaduto tra lui e sua moglie. Li non sarà al 100% d’accordo con suo figlio e lo spingerà a smettere di accusare lo Spencer più del dovuto. L’unico vero colpevole dell’abbandono della Forrester è lui che, con le sue azioni sconsiderate nei confronti di Sheila, ha terrorizzato la sua consorte, l’ha costretta a lasciare di corsa la loro casa e a trovare un posto più sicuro dove stare. E in effetti Steffy troverà sollievo e consolazione a casa di Eric ma non solo da parte di suo nonno ma anche da Liam Spencer, che la raggiungerà una volta saputo dell’incidente accorso a sua figlia. Intanto Brooke tenterà di convincere Hope a ritornare sui suoi passi ma anche questa volta farà un buco nell’acqua... Qui la trama completa delle puntate di Beautiful.

Endless Love: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 23 gennaio 2025

Nella puntata di Endless Love di oggi - 23 gennaio 2025 - Emir, dopo aver messo in scena la sua fuga insieme a Baran, può dirsi soddisfatto: ha ingannato tutti. Intanto, Kemal e Nihan lasciano la piccola Deniz a Zeynep per godersi una serata al cinema. Una volta che la coppia esce, l'imprenditore rapisce sia la bambina che la moglie e fa proiettare sullo schermo un video che lo ritrae in compagnia di Deniz. La Sezin è disperata, il Soydere si allea con Hakan per incastrare Emir, che sembra del tutto fuori di sé... Qui la trama completa della puntata di Endless Love.

My Home My Destiny: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 23 gennaio 2025

Nella puntata di My Home My Destiny di oggi - 23 gennaio 2025 - all'uscita del ristorante, un paparazzo fotografa Zeynep. Nesrin, invece, evita di farsi fotografare e rimprovera Tarik per aver posato. La giovane deve provvedere velocemente affinché le foto non vengano pubblicate, altrimenti rischiano di essere smascherati. Intanto, la mora sta ringraziando Baris. Poi, il rosso le confessa di non fidarsi di Nesrin e Tarik. Al contrempo, Nermin sta pensando proprio a quest'ultimo... Qui la trama completa della puntata di My Home My Destiny.

La Promessa: Ecco che cosa succede nelle puntate di oggi 23 gennaio 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 23 gennaio 2025 - Curro rivelerà a Manuel il vero motivo per cui ha deciso di arruolarsi. Il baronetto sarà sincerò con suo cugino e gli dirà di aver scelto di partire per il fronte dopo una grossa e dolorosa delusione d’amore. Il giovane gli confiderà che la persona che lo ha ferito profondamente è Martina e lascerà il marchese completamente senza parole. Don Alonso sarà molto preoccupato per suo nipote e tenterà ancora una volta di fargli cambiare idea. Il fratello di Jana sarà però più che mai convinto a partire. Intanto Cruz continuerà a tenere d’occhio Manuel e Blanca, convinta che tra i due ci sia del tenero... Qui la trama completa della puntata de La Promessa.

