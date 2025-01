Beautiful Puntata del 23 gennaio 2025: Finn è pronto a farla pagare a Liam ma lo Spencer è già in azione con Steffy!

Anticipazioni TV

Nella puntata di Beautiful in onda il 23 gennaio 2025 su Canale5, Finn continuerà ad accusa Liam di avergli rovinato il matrimonio e sarà pronto a vendicarsi ma lo Spencer sarà già in azione con Steffy... accanto a lei a casa di Eric. Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame complete dell'episodio della Soap.

La decisione di Steffy di lasciarlo ha destabilizzato Finn, che non sta trovando e non troverà l’appoggio incondizionato di sua madre. Le anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata che andrà in onda su Canale5 il 23 gennaio 2025, alle ore 13.45, il dottore continuerà a puntare il dito contro Liam, per lui l’unico e vero responsabile di quanto è accaduto tra lui e sua moglie. Li non sarà al 100% d’accordo con suo figlio e lo spingerà a smettere di accusare lo Spencer più del dovuto. L’unico vero colpevole dell’abbandono della Forrester è lui che, con le sue azioni sconsiderate nei confronti di Sheila, ha terrorizzato la sua consorte, l’ha costretta a lasciare di corsa la loro casa e a trovare un posto più sicuro dove stare. E in effetti Steffy troverà sollievo e consolazione a casa di Eric ma non solo da parte di suo nonno ma anche da Liam Spencer, che la raggiungerà una volta saputo dell’incidente accorso a sua figlia. Intanto Brooke tenterà di convincere Hope a ritornare sui suoi passi ma anche questa volta farà un buco nell’acqua.

Beautiful Anticipazioni 23 gennaio 2025: Finn accusa Liam ma Li lo riporta alla ragione

Finn è solo e abbandonato e sua madre Li è inferocita contro di lui. Il ragazzo ha chiamato in soccorso la sua madre adottiva e le ha raccontato quanto appena accaduto. Il medico le ha rivelato ogni cosa, con dovizia di particolari, e la dottoressa è andata su tutte le furie. Come ha potuto suo figlio essere così incauto da mettere in pericolo Kelly e considerare che Sheila possa essere cambiata solo perché ha salvato la bambina dall’annegamento? Li si infurierà con il giovane e cercherà di farlo ragionare, soprattutto dopo che sentirà la sua ennesima accusa contro lo Spencer. Finn punterà il dito contro Liam e lo accuserà di aver rovinato il suo matrimonio per avere campo libero con la sua ex. L’affascinante professionista non riuscirà a calmarsi e mediterà di vendicarsi del suo rivale.

Beautiful Anticipazioni: Liam corre da Steffy… e stavolta potrebbe avere una chance

Li spronerà suo figlio a smetterla di accusare Liam e cercherà di convincerlo ad assumersi le sue responsabilità. Lo Spencer ha indubbiamente giocato sporco ma lui non ha agito in modo corretto nei confronti di Steffy. Ha lui pensato che Sheila potesse essere cambiata e potesse persino essere ringraziata per aver salvato Kelly ed è lui che l’ha abbracciata in Tribunale. E dovrà essere lui a dimostrare alla moglie, giustamente scappata a gambe levate, di non essere impazzito e di meritare la sua fiducia.

Liam nel mentre sarà ben felice di ribadire alla sua ex di essere pronto a tutto per starle vicino e per proteggerla. Il ragazzo si precipiterà da lei, a casa di Eric, una volta saputo cosa è accaduto a sua figlia. Il giovane sarà sconvolto e accuserà il dottore di aver perso la testa più di quanto immaginasse. Purtroppo avrà la conferma dei suoi sospetti, quelli nati da quanto ha visto il medico abbracciare la terribile criminale, che lui ha chiamato mamma.

Beautiful Trame e Anticipazioni: Brooke torna a pungolare Hope!

Liam ribadirà a Steffy di essere molto dispiaciuto per quanto sta succedendo a Finn e le confermerà la sua promessa di starle vicino. Lo Spencer sarà molto preoccupato ma anche contento di aver ottenuto un modo per riavvicinarsi alla sua ex. Ma riuscirà a riconquistarla oppure Finn metterà in atto una contromossa per riconquistare la sua amata? Intanto, alla Forrester Creations, Brooke tornerà a pungolare Hope e a consigliarle di ritornare sui suoi passi. La Logan senior non è ancora pronta ad accettare la relazione tra sua figlia e Thomas e spererà che la ragazza torni a ragionare e provi a salvare il suo matrimonio. Ma Hope sarà determinata a continuare su questa via, che la sta rendendo felice e apprezzata come non mai.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 20 al 25 gennaio 2025.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle ore 13.45 e il sabato alle ore 13.50.