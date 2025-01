Endless Love Anticipazioni 23 gennaio 2025: Emir sequestra Deniz e Zeynep!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Endless Love in onda il 23 gennaio 2025 su Canale 5 rivelano che Emir rapisce la piccola Deniz e Zeynep. Kemal e Nihan sono sotto shock!

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Endless Love ci terranno con il fiato sospeso. Nell'episodio in onda il 23 gennaio 2025 alle 14.10, Emir, dopo aver messo in scena la sua fuga insieme a Baran, può dirsi soddisfatto: ha ingannato tutti. Intanto, Kemal e Nihan lasciano la piccola Deniz a Zeynep per godersi una serata al cinema. Una volta che la coppia esce, l'imprenditore rapisce sia la bambina che la moglie e fa proiettare sullo schermo un video che lo ritrae in compagnia di Deniz. La Sezin è disperata, il Soydere si allea con Hakan per incastrare Emir, che sembra del tutto fuori di sé...

Endless Love Anticipazioni: Emir è fuggito... da solo!

Emir è riuscito a farla franca un'altra volta. Conscio di avere Kemal e polizia alle calcagna, l'imprenditore si è procurato dei documenti falsi ed è andato a prendere Zeynep in ospedale: era intenzionato a fuggire con la moglie. L'ingegnere ed il poliziotto sono stati in grado di raggiungere Emir, ma non di acciuffarlo: poco prima, infatti, il figlio di Mujgan e Galip era salito su un peschereccio, ma da solo, dato che Zeynep ha deciso di dirgli addio per sempre e restare a terra...

Endless Love Anticipazioni: Kemal raggiunge un traguardo importante!

Kemal è molto deluso per come sono andate a finire le cose: era certo di avere Emir in pugno, ed invece gli è sfuggito. Per fortuna, ci hanno pensato i suoi migliori amici, Ayhan e Zehir, a tirarlo su di morale, regalandogli un camper con cui sarebbe poi partito per la luna di miele con Nihan e la piccola Deniz. Al loro rientro, tra l'altro, c'è stata l'udienza per il riconoscimento della figlioletta, che è andata a finire bene!

Emir rapisce Deniz e Zeynep, nelle Anticipazioni di Endless Love del 23 gennaio 2025

Emir, in verità, non è fuggito: ha soltanto inscenato la sua fuga insieme a Baran. L'imprenditore può dirsi soddisfatto, dato che è stato capace d'ingannare tutti quanti. Nel mentre, all'oscuro di questa minaccia che aleggia e che si sta per abbattere su di loro, Kemal e Nihan lasciano la piccola Deniz a Zeynep per godersi una serata al cinema. Una volta usciti, Emir rapisce sia la bambina che la moglie; poi, proietta nella sala in cui si trovano il Soydere e la Sezin un video in cui tiene in braccio Deniz. La pittrice è in preda al panico, ed il protagonista si mette subito in azione, alleandosi con Hakan per rintracciare ed inchiodare il suo acerrimo nemico, che sembra del tutto fuori controllo...

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10, ed il giovedì anche alle 21:20.