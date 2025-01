My Home My Destiny 2 Anticipazioni 23 gennaio 2025: Nermin si sta invaghendo di Tarik...

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di My Home My Destiny in onda il 23 gennaio 2025 su Canale 5: Nermin non fa che pensare a Tarik...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, My Home My Destiny, scopriamo che, nella puntata in onda il 23 gennaio 2025 alle 16:50, all'uscita del ristorante, un paparazzo fotografa Zeynep. Nesrin, invece, evita di farsi fotografare e rimprovera Tarik per aver posato. La giovane deve provvedere velocemente affinché le foto non vengano pubblicate, altrimenti rischiano di essere smascherati. Intanto, la mora sta ringraziando Baris. Poi, il rosso le confessa di non fidarsi di Nesrin e Tarik. Al contrempo, Nermin sta pensando proprio a quest'ultimo...

My Home My Destiny Anticipazioni: Nesrin non vuole farsi fotografare!

Zeynep, Baris, Nermin, Nesrin e Tarik hanno trascorso una piacevole serata insieme in un ristorante di lusso. Al termine di questa cena, un paparazzo appostato inizia a fotografare la protagonista e a domandarle se sia vero che è diventata l'amministratore delegato della Lotus Group. Mentre Zeynep risponde con gentilezza e si lascia fotografare insieme agli altri, Nesrin resta in disparte, quasi nascosta...

My Home My Destiny Anticipazioni: Nesrin in preda al panico!

Nesrin è furibonda. La giovane attende che Zeynep, Baris e Nermin se ne vadano prima di affrontare a brutto muso Tarik. Nesrin è arrabbiata perché preoccupata che, a causa degli scatti che presto verranno messi online dal paparazzo, divenendo di dominio pubblico, possano essere smascherati: infatti, il suo amante segreto, anziché nascondersi come ha fatto lei, ha posato con gli altri davanti all'obiettivo! Nesrin allerta Meltem e le chiede d'intervenire quanto prima per scongiurare il peggio...

Nermin pensa a Tarik, nelle Anticipazioni di My Home My Destiny del 23 gennaio 2025

Al termine della serata, Zeynep chiede a Baris di fermarsi un altro po' a casa sua per bere un caffè insieme e scambiare quattro chiacchiere. La mora ne approfitta per ringraziare l'amato di esserle rimasto accanto, nonostante tutto, ed aggiunge di aver capito che la vita, facendoglielo conoscere, abbia voluto farle un regalo. In seguito, Baris ammette di non essere sicuro che ci si possa fidare di Nesrin e Tarik. Nel mentre, Nermin sta pensando proprio a quest'ultimo, ed un sorrisetto affiora sulle sue labbra... Che la donna si stia invaghendo di Tarik?

My Home My Destiny va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 16.50.