La Promessa Anticipazioni 23 gennaio 2025: Curro sconvolge Manuel con una verità inaspettata!

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame dell'episodio de La Promessa in onda il 23 gennaio 2025 su Rete 4. Nell'episodio della Soap, Curro rivelerà a Manuel il vero motivo per cui vuole partire per il fronte. Il marchese ne rimarrà sconvolto.

Nella puntata de La Promessa in onda il 23 gennaio 2025 su Rete4 alle ore 19.35, Curro rivelerà a Manuel il vero motivo per cui ha deciso di arruolarsi. Le anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il baronetto sarà sincerò con suo cugino e gli dirà di aver scelto di partire per il fronte dopo una grossa e dolorosa delusione d’amore. Il giovane gli confiderà che la persona che lo ha ferito profondamente è Martina e lascerà il marchese completamente senza parole. Don Alonso sarà molto preoccupato per suo nipote e tenterà ancora una volta di fargli cambiare idea. Il fratello di Jana sarà però più che mai convinto a partire. Intanto Cruz continuerà a tenere d’occhio Manuel e Blanca, convinta che tra i due ci sia del tenero.

La Promessa Anticipazioni 23 gennaio 2025: Curro rivela a Manuel una verità sconvolgente

Curro partirà per la Guerra e la sua decisione ha lasciato tutti senza parole. Jana ha chiesto a Maria di intercedere presso Salvador – reduce da una bruttissima esperienza al fronte - e di spingerlo a parlare con il fratello, per convincerlo a cambiare idea. Il giovane barone è però più che mai convinto della sua scelta… e c’è un motivo molto forte dietro. Il figlio di Dolores deciderà di svelarlo a Manuel e di dirgli tutta la verità dietro alle sue decisioni. Il ragazzo confesserà di voler partire per dimenticare una persona, che lo ha ferito profondamente. Gli racconterà della delusione d’amore con Martina e gli confermerà di non essere più in grado di starle vicino. La sofferenza sta diventato troppo forte e preferisce allontanarsi da lei, per riprendersi ed essere pronto a ricominciare.

La Promessa Anticipazioni: Don Alonso cerca di fermare Curro

La rivelazione di Curro sconvolgerà Manuel. Il marchese non si aspettava di certo che i suoi cugini avessero una relazione, finita purtroppo piuttosto male. Manuel cercherà di convincere il barone a cambiare idea, spaventato che possa succedergli qualcosa di male e come lui farà Don Alonso. Il Lujàn spererà di impedire al nipote di recarsi al fronte e di mettere in pericolo la sua vita ma purtroppo troverà il giovane sempre più determinato a fare questa esperienza. Don Lorenzo non si farà nemmeno avanti e lascerà che il figliastro metta in pericolo la sua vita. La cosa stupirà moltissimo il marito di Cruz, che avrebbe desiderato avere il supporto del cognato.

La Promessa Trame e Anticipazioni: Cruz tiene d’occhio Manuel e Blanca

Manuel ha sorpreso Jana chiedendole di sposarlo. La ragazza ha ovviamente accettato di slancio e i due ragazzi non vedono l’ora di poter realizzare il loro sogno. I consigli di Blanca hanno funzionato, fin troppo. La ragazza sarà molto preoccupata per il futuro dei suoi amici e spererà che questa decisione, molto rivoluzionaria, non li metta più in difficoltà di quanto già non siano. Intanto Cruz, convinta che suo figlio e la sua amica siano amanti, li terrà ancora d’occhio. La marchesa vorrà avere la conferma che Blanca sia la donna di cui suo figlio si è innamorato e che gli ha impedito di salvare il suo matrimonio con Jimena.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete 4.