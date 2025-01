Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 22 gennaio 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Endless Love e My Home My Destiny - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 22 gennaio 2025.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny e La Promessa, che andranno in onda oggi, 22 gennaio 2025, le prime tre su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire la tormentata storia d'amore di Kemal e Nihan. In seguito, alle 16.50, incontreremo Zeynep e Mehdi, protagonisti di My Home My Destiny, ed infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nelle puntate di oggi 22 gennaio 2025

Nelle puntate di Beautiful di oggi - 22 gennaio 2025 - Finn è rimasto solo nella casa sulla scogliera e sarà pronto a riconquistare Steffy. Il dottore cercherà di riordinare le idee e di affrontare il momento difficile con sua moglie. Il ragazzo chiamerà in suo soccorso sua madre Li, a cui racconterà ogni cosa. Partirà dall’abbraccio in tribunale con Sheila sino ad arrivare al terribile incidente in spiaggia. Poi, in prenda alla rabbia, accuserà Liam di essersi messo in mezzo nel suo matrimonio e di aver giocato sporco. Li non sarà del tutto d’accordo con suo figlio. La dottoressa picchierà duro e criticherà aspramente il comportamento del ragazzo, che deve riflettere sulle scelte che ha fatto e fare ammenda. Se Steffy se n’è andata e solo e soltanto colpa sua. Non ha scuse... Qui la trama completa delle puntate di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 20 al 25 gennaio 2025.

Endless Love: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 22 gennaio 2025

Nella puntata di Endless Love di oggi - 22 gennaio 2025 - Kemal è molto deluso per come sono andate le cose, ma Ayhan e Zehir riescono a tirarlo su di morale: gli regalano un camper, con cui lui, Nihan e la piccola Deniz presto partiranno per la luna di miele. Una volta rientrati, il Soydere affronta l'udienza per il riconoscimento della figlioletta, e tutto fila liscia come l'olio. La serata si conclude con una bella cena durante cui tutti festeggiano i traguardi faticosamente raggiunti... Qui la trama completa della puntata di Endless Love.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Endless Love dal 20 al 24 gennaio 2025.

My Home My Destiny: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 22 gennaio 2025

Nella puntata di My Home My Destiny di oggi - 22 gennaio 2025 - Zeynep, Baris, Nermin, Nesrin e Tarik sono a cena fuori. La tensione tra i due uomini è palpabile; d'altro canto, Tarik non fa che elargire complimenti a Nermin. In seguito, i fratelli se ne vanno in bagno e si baciano; infatti, in verità loro sono amanti. L'avvocato, che raggiunge a sua volta la toilette, per poco non li becca sul fatto! Qui la trama completa della puntata di My Home My Destiny.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di My Home My Destiny dal 20 al 24 gennaio 2025.

La Promessa: Ecco che cosa succede nelle puntate di oggi 22 gennaio 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 22 gennaio 2025 - Manuel prenderà alla lettera i consigli di Blanca e farà un passo molto importante per la sua vita. Il marchese chiederà a Jana di sposarlo. La cameriera sarà felicissima e gli dirà immediatamente di sì. Intanto Simona sarà ancora preoccupata per l’atteggiamento di Virtudes nei suoi confronti mentre Maria spingerà Teresa a tenere d’occhio Santos, che sembra non voler lasciare in pace la pover Vera. La salute di Diego migliorerà e questo grazie a un medicinale suggerito da un amico del dottor Guillén e grazie all’intervento di Jana. Quest’ultima cercherà di fermare Curro, deciso ad arruolarsi, e chiederà a Maria di intercedere per lei presso Salvador, affinché lui parli con suo fratello... Qui la trama completa della puntata de La Promessa.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 20 al 26 gennaio 2025 .