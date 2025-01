La Promessa Anticipazioni 22 gennaio 2025: Manuel sorprende Jana. Vuole sposarla!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni e le Trame dell'episodio de La Promessa in onda il 22 gennaio 2025 su Rete 4. Nell'episodio della Soap, Manuel farà la sua mossa e chiederà a Jana di diventare sua moglie.

Manuel prenderà alla lettera i consigli di Blanca e farà un passo molto importante per la sua vita. Le anticipazioni de La Promessa ci rivelano che nella puntata in onda il 22 gennaio 2025, alle ore 19.35 su Rete4, il marchese chiederà a Jana di sposarlo. La cameriera sarà felicissima e gli dirà immediatamente di sì. Intanto Simona sarà ancora preoccupata per l’atteggiamento di Virtudes nei suoi confronti mentre Maria spingerà Teresa a tenere d’occhio Santos, che sembra non voler lasciare in pace la pover Vera. La salute di Diego migliorerà e questo grazie a un medicinale suggerito da un amico del dottor Guillén e grazie all’intervento di Jana. Quest’ultima cercherà di fermare Curro, deciso ad arruolarsi, e chiederà a Maria di intercedere per lei presso Salvador, affinché lui parli con suo fratello.

La Promessa Anticipazioni 22 gennaio 2025: Manuel chiede a Jana di sposarlo

I consigli di Blanca hanno fatto centro. È da tempo che la ragazza spinge Manuel e Jana a superare gli ostacoli che si frappongono al loro amore e il marchese parrà proprio aver colto ogni sua parola… forse un po’ troppo. Il giovane chiederà a Jana di sposarlo e lei non crederà alle sue orecchie. La cameriera sarà felice di rispondergli sì e non vedrà l’ora di diventare sua moglie. Manuel riferirà a Blanca delle sue ultime decisioni e l’amica sarà molto preoccupata per lui. Avrà infatti il timore che questa mossa sia eccessiva e che i due giovani innamorati finiscano per mettersi nei guai.

La Promessa Anticipazioni: Maria preoccupata per la presenza di Santos

Vera è tormentata da Santos e la cosa non è rimasta inosservata. Tutti si sono resi conto dello strano comportamento che il ragazzo ha nei confronti della cameriera e saranno particolarmente preoccupati per lei. Maria ne parlerà con Teresa e spronerà la collega a controllare le mosse del nuovo arrivato con ancora più attenzione. Intanto la salute di Diego migliorerà. Sarà tutto merito del medicinale suggerito dal dottor Guillén e all’intervento di Jana, che da subito si è resa disponibile per soccorrere il figlio della dolce Pia.

La Promessa Trame e Anticipazioni: Jana in ansia per la partenza di Curro

Curro partirà per la Guerra. Il ragazzo ha preso la sua decisione e non intende cambiarla per nessun motivo. La sua scelta ha un motivo ben preciso e Manuel lo scoprirà molto presto. Jana invece sarà molto in ansia per suo fratello e cercherà di trovare il modo per farlo tornare indietro sui suoi passi. La cameriera chiederà a Maria di intercedere per lei presso Salvador, affinché il ragazzo – con alle spalle una brutta esperienza al fronte – riesca a convincere il barone a non partire. Intanto Simona sarà ancora molto spaventata dal comportamento di Virtudes ma per fortuna Candela le assicurerà di starle accanto in ogni momento.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete 4.