Beautiful Puntata del 22 gennaio 2025: Finn solo e abbandonato. Li è delusa da lui!

Scopriamo cosa accadrà nella puntata di Beautiful in onda il 22 gennaio 2025 su Canale 5. Le Anticipazioni e le Trame della Soap ci rivelano che Finn chiamerà Li in suo soccorso ma la madre lo accuserà di aver rovinato tutto con Steffy e lo spingerà a riconquistare subito la fiducia di sua moglie.

Finn è rimasto solo nella casa sulla scogliera e sarà pronto a riconquistare Steffy. Le anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata della Soap in onda il 22 gennaio 2025, alle ore 13.45, il dottore cercherà di riordinare le idee e di affrontare il momento difficile con sua moglie. Il ragazzo chiamerà in suo soccorso sua madre Li, a cui racconterà ogni cosa. Partirà dall’abbraccio in tribunale con Sheila sino ad arrivare al terribile incidente in spiaggia. Poi, in prenda alla rabbia, accuserà Liam di essersi messo in mezzo nel suo matrimonio e di aver giocato sporco. Li non sarà del tutto d’accordo con suo figlio. La dottoressa picchierà duro e criticherà aspramente il comportamento del ragazzo, che deve riflettere sulle scelte che ha fatto e fare ammenda. Se Steffy se n’è andata e solo e soltanto colpa sua. Non ha scuse.

Beautiful Anticipazioni 22 gennaio 2025: Finn pronto a riconquistare Steffy

Steffy ha abbandonato Finn. La Forrester non si fida più di suo marito e lo accusa di aver messo in pericolo la sua famiglia, permettendo a Sheila – più volte – di avvicinarsi a loro. La Forrester ha trovato rifugio a casa di suo nonno ed Eric è stato ben contento di darle il sostegno che cerca. Lo stilista sarà però molto preoccupato per sua nipote e per il suo matrimonio. La stessa preoccupazione l’avrà, ovviamente, anche Finn. Il dottore è rimasto da solo nella sua grande casa e ha già giurato a se stesso di riconquistare sua moglie, dimostrandole di non essere un pericolo per lei e i bambini. Prima di agire, questa volta, chiederà aiuto a sua madre Li.

Beautiful Anticipazioni: Finn racconta tutto a Li

Li arriverà a casa di suo figlio e capirà subito conto che il ragazzo è molto turbato. Finn inizierà subito il racconto e confesserà a sua madre di aver abbracciato Sheila in Tribunale e di aver quasi rischiato di perdere Kelly. Il medico non trascurerà nessun particolare in questa faccenda e comincerà anche ad accusare Liam per aver giocato sporco. Racconterà alla sua mamma adottiva di aver scoperto che lo Spencer lo ha filmato mentre abbracciava la Carter e che, deciso a metterlo in cattiva luce, è corso a raccontarlo alla Forrester. Si renderà però conto che sua madre non sembrerà essere per nulla d’accordo lui e anzi parrà persino arrabbiata per le sue azioni. E in effetti sarà proprio così.

Beautiful Anticipazioni: Li furiosa contro Finn. Suo figlio deve rimediare e subito!

Li ascolterà tutto il racconto di Finn e si arrabbierà tantissimo con lui. Sin dalle prime sue parole darà ragione a Steffy e capirà perfettamente perché la Forrester sia voluta fuggire a gambe levate da quella casa e perché non si fidi più di suo marito. La dottoressa rimprovererà il suo bambino e lo spronerà a fare ammenda dei suoi errori. Lo spingerà anche a smetterla di dare la colpa a Liam e sebbene sia certa che lo Spencer abbia agito in modo sporco, la responsabilità di tutto quello che è accaduto è solo sua. Finn dovrà immediatamente trovare un modo per liberarsi dell’incubo Sheila, dimostrando una volta per tutte a Steffy di essere dalla sua parte.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle ore 13.45 e il sabato alle ore 13.50.