My Home My Destiny 2 Anticipazioni 22 gennaio 2025: Baris sta per smascherare Nesrin e Tarik!

Le Anticipazioni della Puntata di My Home My Destiny in onda il 22 gennaio 2025 su Canale 5 rivelano che per poco Baris non sorprende Nesrin e Tarik insieme!

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, My Home My Destiny sono pieni di colpi di scena. Nell'episodio in onda il 22 gennaio 2025, Zeynep, Baris, Nermin, Nesrin e Tarik sono a cena fuori. La tensione tra i due uomini è palpabile; d'altro canto, Tarik non fa che elargire complimenti a Nermin. In seguito, i fratelli se ne vanno in bagno e si baciano; infatti, in verità loro sono amanti. L'avvocato, che raggiunge a sua volta la toilette, per poco non li becca sul fatto!

My Home My Destiny Anticipazioni: Baris è diffidente...

Zeynep, Baris, Nermin, Nesrin e Tarik sono a cena fuori in un ristorante esclusivo. Sembrano tutti felici di essere dove sono, fatta eccezione per l'avvocato. Baris continua a guardare con sospetto i due fratelli, specialmente lui. Infatti, non il rosso fa che lanciargli occhiatacce e frecciatine. Tra Baris e Tarik la tensione è palpabile, benché il moro sia molto bravo a mantenere i nervi saldi...

My Home My Destiny Anticipazioni: Nermin affascinata da Tarik...

Nermin, conscia del fatto che Baris e Tarik sembrano impegnati in una guerra fredda dove l'uno sta cercando di prendere il sopravvento sull'altro, prende la parola per distendere un po' l'atmosfera. La donna ci tiene a ringraziare tutti i presenti, specialmente Tarik, che, nonostante sia molto impegnato, ha accettato di diventare il consulente di Zeynep...

Baris sta per sorprendere Nesrin insieme a Tarik, nelle Anticipazioni di My Home My Destiny del 22 gennaio 2025

Nel corso della cena, Zeynep dice a Baris di essere certa che gli mancherà sul posto di lavoro: non saranno più colleghi come prima. I due si baciano, e Nesrin e Tarik si congratulano con loro: sono proprio una bella coppia. In seguito, lui si lamenta, lasciando intendere che è da tanto che non è innamorato; nel mentre, elargisce generosamente dei complimenti a Nermin. In un secondo momento, Tarik e Nesrin si alzano dal tavolo per andare in bagno, dove si baciano di nascosto: sono amanti segreti. Baris, che raggiunge a sua volta la toilette, per poco non li becca insieme...

