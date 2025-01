Endless Love Anticipazioni 22 gennaio 2025: Kemal raggiunge un importante traguardo!

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di Endless Love in onda il 22 gennaio 2025 su Canale 5: Kemal, finalmente, viene ufficialmente riconosciuto come padre della piccola Deniz!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Endless Love, scopriamo che, nella puntata in onda il 22 gennaio 2025, alle 14:10, Kemal è molto deluso per come sono andate le cose, ma Ayhan e Zehir riescono a tirarlo su di morale: gli regalano un camper, con cui lui, Nihan e la piccola Deniz presto partiranno per la luna di miele. Una volta rientrati, il Soydere affronta l'udienza per il riconoscimento della figlioletta, e tutto fila liscia come l'olio. La serata si conclude con una bella cena durante cui tutti festeggiano i traguardi faticosamente raggiunti...

Endless Love Anticipazioni: Emir riesce di nuovo a farla franca!

Kemal ed Hakan si sono impegnati molto per inchiodare Emir, ed erano davvero convinti che, stavolta, ce l'avrebbero fatto; purtroppo, si sbagliavano di grosso. Infatti, conscio di avere la polizia - e l'acerrimo nemico - alle calcagna, l'imprenditore si è prima procurato i documenti falsi, poi ha contattato Zeynep per avvisarla: sarebbe andato a prenderla in ospedale e l'avrebbe portata via. Lei, decisa a stare dalla parte del Soydere, lo ha chiamato ed ha lasciato la conversazione aperta, affinché sentisse e riuscisse ad intercettare Emir...

Endless Love Anticipazioni: Emir in fuga!

Kemal ed Hakan era ad un passo da Emir, ma hanno fallito. Infatti, quest'ultimo è salito a bordo di un peschereccio un attimo prima che il rivale in amore ed il poliziotto lo raggiungessero. Sorprendentemente, Zeynep ha deciso di non seguirlo: la mora è rimasta a terra, ed ha detto addio ad Emir. A quanto pare, Zeynep era sincera quando prometteva al Soydere che non avrebbe più tradito la sua fiducia...

Kemal riconosciuto come padre di Deniz, nelle Anticipazioni di Endless Love del 22 gennaio 2025

Kemal non può fare a meno di sentirsi molto amareggiato per come sono andate a finire le cose: era certo che sarebbe finalmente riuscito a sbarazzarsi di Emir una volta per tutte, ed invece quest'ultimo l'ha fatta di nuovo franca. Ayhan e Zehir intervengono per tirarlo su di morale. I due, dopo avergli ricordato che Emir è lontano, dunque inoffensivo, gli regalano un camper, quello con cui lui, Nihan e la piccola Deniz presto partiranno per la loro luna di miele. Rientrati dal viaggio di nozze, il Soydere deve affrontare un altra dura prova, ossia l'udienza per il riconoscimento della figlioletta. Per fortuna, tutto fila liscio come l'olio, tanto che la serata si conclude con una bella cena per festeggiare tutti insieme i traguardi - faticosamente - raggiunti!

