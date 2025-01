Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 21 gennaio 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Endless Love e My Home My Destiny - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 21 gennaio 2025.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny e La Promessa, che andranno in onda oggi, 21 gennaio 2025, le prime tre su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire la tormentata storia d'amore di Kemal e Nihan. In seguito, alle 16.50, incontreremo Zeynep e Mehdi, protagonisti di My Home My Destiny, ed infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nelle puntate di oggi 21 gennaio 2025

Nelle puntate di Beautiful di oggi - 21 gennaio 2025 - Steffy abbandonerà Finn e non cambierà facilmente idea. La figlia di Ridge, dopo aver scoperto quanto è successo a Kelly in spiaggia, non riuscirà più a sopportare il comportamento del marito e lo abbandonerà. La giovane chiederà ospitalità a casa di suo nonno mentre il dottore, rimasto solo e abbandonato, giurerà a se stesso di riconquistare la fiducia di sua moglie e di farla pagare a Liam, il solo e unico responsabile di quello che sta accadendo. Riuscirà il medico a non perdere per sempre l’amore della sua vita? Qui la trama completa delle puntate di Beautiful.

Endless Love: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 21 gennaio 2025

Nella puntata di Endless Love di oggi - 21 gennaio 2025 - Emir entra di nascosto a casa di Kemal e Nihan per dare un ultimo saluto alla piccola Deniz. Dopodiché, contatta Zeynep e si dirige verso l'ospedale per andare a prenderla; prima d'incontrarlo, però, la mora chiama Kemal e lascia la conversazione aperta, permettendogli di sentire, e, con l'aiuto di Hakan, di rintracciarlo. I due provano a raggiungerlo per acciuffarlo, ma l'imprenditore riesce a scappare su un peschereccio. Zeynep, invece, è rimasta a terra: gli ha detto addio per sempre... Qui la trama completa della puntata di Endless Love.

My Home My Destiny: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 21 gennaio 2025

Nella puntata di My Home My Destiny di oggi - 21 gennaio 2025 - Savas lascia di stucco Emine: ha prenotato un tavolo in un ristorante esclusivo per loro due. Lei accetta l'invito, quando improvvisamente riceve la telefonata di Nuh. Emine corre da quest'ultimo, lasciando solo il fratello di Baris, per spronarlo a rispettare la decisione della moglie. Nuh, però, è tanto arrabbiato quanto deluso. Intanto, Sakine si scaglia contro Nermin, convinta che lei voglia allontanarla da Zeynep. Ali Riza, invece, incoraggia Savas... Qui la trama completa della puntata di My Home My Destiny.

La Promessa: Ecco che cosa succede nelle puntate di oggi 21 gennaio 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 21 gennaio 2025 - Cruz e Don Lorenzo torneranno a tormentare Catalina. La marchesa e il conte vorranno a tutti costi estromettere la ragazza dal business delle confetture e cercheranno di convincere Don Alonso a intervenire. Nel frattempo Curro sarà sempre più convinto di volersi arruolare per la Guerra e questa scelta farà soffrire le persone che gli vogliono bene. Blanca spronerà Manuel a far quel passo avanti che gli permetterà di vivere serenamente il suo amore con Jana. Il marchesino la prenderà un po’ troppo alla lettera... Qui la trama completa della puntata de La Promessa.

