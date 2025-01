La Promessa Anticipazioni 21 gennaio 2025: Cruz e Don Lorenzo tornano all'attacco contro Catalina. Non è finita!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame dell'episodio de La Promessa in onda il 21 gennaio 2025 su Rete 4. Nell'episodio della Soap, Cruz e Don Lorenzo tenteranno ancora una volta di fermare Catalina mentre Manuel si lascerà convincere da Blanca a fare la sua mossa per stare con Jana.

Nella puntata de La Promessa in onda il 21 gennaio 2025, alle ore 19.35 su Rete4, Cruz e Don Lorenzo torneranno a tormentare Catalina. Le anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la marchesa e il conte vorranno a tutti costi estromettere la ragazza dal business delle confetture e cercheranno di convincere Don Alonso a intervenire. Nel frattempo Curro sarà sempre più convinto di volersi arruolare per la Guerra e questa scelta farà soffrire le persone che gli vogliono bene. Blanca spronerà Manuel a far quel passo avanti che gli permetterà di vivere serenamente il suo amore con Jana. Il marchesino la prenderà un po’ troppo alla lettera.

La Promessa Anticipazioni 21 gennaio 2025: Cruz e Don Lorenzo di nuovo all’attacco

Catalina non ha alcuna intenzione di lasciare campo libero a Don Lorenzo e di permettergli di prendere il controllo dei suoi affari. Nonostante le difficoltà e nonostante le delusioni amorose, la marchesina è determinata a risollevare il business delle marmellate. Il padre di Curro non deve averla vinta, soprattutto dopo i suoi subdoli piani per metterla ko. Purtroppo per lei, il Capitano ha un alleato prezioso: Cruz. La marchesa vuole frenare la figliastra e vuole farlo al più presto, per togliersela di torno. I due perfidi nobili torneranno all'attacco contro di lei e cercheranno di convincere Don Alonso a intervenire affinché il marchese costringa la figlia a fare un poderoso dietrofront.

La Promessa Anticipazioni: Curro pronto alle armi!

Curro partirà per la guerra. Il ragazzo ha deciso di arruolarsi come volontario e partecipare al conflitto che sta ormai tormentando l’Europa. Il ragazzo ha fatto questa scelta per allontanarsi da La Promessa e dimenticare, il più in fretta possibile, Martina. Il giovane è convinto che questa soluzione funzionerà ma, come era prevedibile, ha scatenato la preoccupazione tra tutti coloro che gli vogliono bene, marchesina compresa. Don Alonso ha tentato e tenterà di frenarlo ma invano mentre Don Lorenzo non se ne curerà per nulla. Jana, spaventata di perdere suo fratello, cercherà il supporto di Maria, che le starà sempre accanto.

La Promessa Trame e Anticipazioni: Blanca spinge ancora una volta Manuel all’azione

Blanca desidera che Manuel e Jana risolvano i loro problemi al più presto e che siano liberi di amarsi. La ragazza è rimasta alla tenuta per dare un supporto ai due amanti e ha proposto loro una soluzione, per stare insieme, che però non ha convinto nessuno. La giovane tornerà a spingere il suo amico all’azione e stavolta riuscirà a convincerlo ad agire. Manuel farà una mossa a dir poco rivoluzionaria, forse fin troppo forte persino per un ragazzo così innamorato come lui: chiederà a Jana di sposarlo. Ma come riuscirà a convolare a nozze con una cameriera? Cruz gli metterà sicuramente i bastoni tra le ruote, inorridita dal fatto che suo figlio non sposi una nobile. Il giovane non si lascerà spaventare ma prima dovrà portare a termine un'importante sfida con se stesso. Quale? Lo scopriremo presto.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete 4.