My Home My Destiny 2 Anticipazioni 21 gennaio 2025: Savas chiede ad Emine di uscire, ma lei corre da Nuh!

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di My Home My Destiny in onda il 21 gennaio 2025 su Canale 5: Savas invita Emine a cena fuori, però lei deve andare a consolare Nuh...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, My Home My Destiny, scopriamo che, nella puntata in onda il 21 gennaio 2025 alle 16:50, Savas lascia di stucco Emine: ha prenotato un tavolo in un ristorante esclusivo per loro due. Lei accetta l'invito, quando improvvisamente riceve la telefonata di Nuh. Emine corre da quest'ultimo, lasciando solo il fratello di Baris, per spronarlo a rispettare la decisione della moglie. Nuh, però, è tanto arrabbiato quanto deluso. Intanto, Sakine si scaglia contro Nermin, convinta che lei voglia allontanarla da Zeynep. Ali Riza, invece, incoraggia Savas...

My Home My Destiny Anticipazioni: Emine dà buca a Savas per Nuh...

Savas sta per lasciare Emine senza parole. Un po' imbarazzato, il giovane sorprende la ragazza dicendole di aver prenotato per loro due in un ottimo ristorante, desideroso di passare una bella serata insieme. Emine appare entusiasta, tanto che accetta subito; purtroppo, però, riceve una chiamata che li costringe a cambiare i loro piani. Nuh telefona alla figlia di Sultan avvisandola del fatto che Cemile se ne è andata con Benal e la piccola Mujgan. Conscia che l'uomo abbia bisogno del suo aiuto, Emine si scusa con Savas perché, dovendo correre da Nuh, deve dargli buca...

My Home My Destiny Anticipazioni: Nuh si sfoga con Emine!

Nuh è in preda alla disperazione più nera. Il migliore amico del defunto Mehdi è distrutto al pensiero che Cemile se ne sia davvero andata, lasciandolo solo. D'altra parte, Nuh appare tanto arrabbiato quanto deluso: nonostante tutto ciò che ha fatto per lei, Cemile lo ha abbandonato. Emine, commossa, lo sprona a rispettare il suo momento delicato, e poi lo invita a riflettere sul fatto che la consorte lo ami: ora sta semplicemente affrontando un periodo difficile; visto tutte le cose brutte che le sono capitate di recente, è normale che non sia lucida...

Savas giù di morale, nelle Anticipazioni di My Home My Destiny del 21 gennaio 2025

Nermin rincasa e trova Sakine e Sultan sul divano. La prima è sconcertata perché non vede Zeynep; allora la mora le dice che quest'ultima è ancora in ufficio, dove trascorrerà la maggior parte del suo tempo: ormai è l'amministratore delegato della Lotus Group, ed una donna in carriera. Sakine è contrariata, e confessa all'amica di essere sicura che Nermin stia cercando nuovamente di allontanarla da Zeynep. Parallelamente, Ali Riza si accorge di quanto sia triste Savas, e lo spinge a lottare per amore. Il fratello di Baris, dopo che gli è saltato l'appuntamento con Emine, sembra piuttosto sfiduciato...

