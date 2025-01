Endless Love Anticipazioni 21 gennaio 2025: Zeynep dice addio ad Emir!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Endless Love in onda il 21 gennaio 2025 su Canale 5 rivelano che Emir fugge, ma Zeynep decide di non seguirlo!

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Endless Love ci stupiranno. Nell'episodio in onda il 21 gennaio 2025 alle 14.10, Emir entra di nascosto a casa di Kemal e Nihan per dare un ultimo saluto alla piccola Deniz. Dopodiché, contatta Zeynep e si dirige verso l'ospedale per andare a prenderla; prima d'incontrarlo, però, la mora chiama Kemal e lascia la conversazione aperta, permettendogli di sentire, e, con l'aiuto di Hakan, di rintracciarlo. I due provano a raggiungerlo per acciuffarlo, ma l'imprenditore riesce a scappare su un peschereccio. Zeynep, invece, è rimasta a terra: gli ha detto addio per sempre...

Endless Love Anticipazioni: Emir è scomparso!

Mehmet ed i suoi uomini hanno tentato di assalire Kemal e Nihan, ma, per fortuna, il pronto intervento della squadra di sorveglianza messa su da Ayhan e Zehir è riuscito ad evitare il peggio. Così, lo scagnozzo è stato messo alle strette da Hakan, ed ha ammesso che il suo capo - e quindi il mandante dell'agguato ai danni della coppia - fosse Emir. Finalmente, il poliziotto è entrato in possesso di una prova contro l'imprenditore, ed è pronto ad inchiodarlo; peccato che di Emir non ci fosse più traccia, come se fosse svanito nel nulla...

Endless Love Anticipazioni: Emir pronto a fuggire!

Emir sa bene di avere la polizia alle calcagna, ed è per questo motivo che ha deciso di procurarsi un documento falso per sé e per Zeynep: visto che il suo piano è miseramente fallito, deve metterne in atto un altro, quello della fuga. Kemal scopre le sue intenzioni in anticipo, e contatta la sorella per cercare di capire se possa fornirgli qualche informazione in più utile per incastrare l'imprenditore; tuttavia, Zeynep, che vorrebbe aiutarlo, non può farlo, visto che non ha più sentito Emir da quando lui le ha comunicato della morte del piccolo Poyraz...

Zeynep non segue Emir, nelle Anticipazioni di Endless Love del 21 gennaio 2025

Emir è pronto a darsela a gambe levate, prima, però, deve salutare una delle persone più importanti della sua vita, ossia la piccola Deniz. Il giovane s'intrufola di nascosto in casa di Kemal e Nihan per dare un bacio alla bambina. In seguito, Emir contatta Zeynep e le fa sapere che la sta raggiungendo in ospedale per andare a prenderla: devono andare via alla svelta. Prima d'incontrarlo, la mora chiama il fratello e lascia la conversazione aperta, permettendogli di ascoltare tutto, e, con l'aiuto di Hakan, di rintracciarlo. Il Soydere ed il poliziotto provano a raggiungere il figlio di Mujgan e Galip, che, però, riesce a fuggire su un peschereccio. Sorprendentemente, Zeynep resta a terra: non lo vuole seguire, ed infatti gli dice addio per sempre...

