Beautiful Puntata del 21 gennaio 2025: Steffy abbandona Finn. La Forrester non può perdonarlo!

Vediamo cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda il 21 gennaio 2025 su Canale 5. Le Anticipazioni e le Trame della Soap ci rivelano che Steffy se ne andrà di casa e si trasferirà da Eric. La Forrester non potrà più fidarsi di Finn, ormai completamente stregato da Sheila.

Steffy abbandonerà Finn e non cambierà facilmente idea. Le anticipazioni di Beautiful ci rivelano che la puntata in onda il 21 gennaio 2025 sarà molto dura per la famiglia della Forrester. La figlia di Ridge, dopo aver scoperto quanto è successo a Kelly in spiaggia, non riuscirà più a sopportare il comportamento del marito e lo abbandonerà. La giovane chiederà ospitalità a casa di suo nonno mentre il dottore, rimasto solo e abbandonato, giurerà a se stesso di riconquistare la fiducia di sua moglie e di farla pagare a Liam, il solo e unico responsabile di quello che sta accadendo. Riuscirà il medico a non perdere per sempre l’amore della sua vita?

Beautiful Anticipazioni 21 gennaio 2025: Steffy sconvolta da Finn

Steffy è una furia e non riesce proprio a calmarsi. La ragazza ha dovuto purtroppo ammettere che Liam ha avuto sempre ragione su Finn. La Forrester ha scoperto non solo che suo marito ha abbracciato sua madre in Tribunale – e ha visto pure il video che li ritrae insieme – ma anche che Sheila, che si aggirava intorno alla sua casa, ha salvato Kelly dall’annegamento. La figlia di Ridge è delusa e amareggiata dall’idea che il suo consorte abbia perso di vista la sua bambina e l’abbia quasi persa ma soprattutto non riuscirà a capacitarsi del fatto che il suo consorte non sia turbato quanto lei da quanto successo. Il dottore sembra invece contento che la Carter fosse là vicino e si è detto persino grato a sua madre per aver impedito il peggio. Sarà proprio quest’ultima affermazione a farla saltare sulla sedia, terrorizzata come non mai.

Beautiful Anticipazioni: Steffy abbandona Finn

Finn ha confessato a Steffy di essere molto scosso per quanto successo e di sentirsi profondamente in colpa per essersi distratto mentre lui e Kelly erano in spiaggia. Il ragazzo ha però affermato di essere grato che Sheila fosse là nei paraggi. Questa dichiarazione ha gelato sua moglie, che si è trovata a dover dare ragione a Liam e ai suoi timori. La Forrester, terrorizzata dal suo consorte, che ha evidentemente perso completamente la testa e sembra abbia intenzione di permettere alla Carter di avvicinarsi alla sua famiglia, farà le valigie e si trasferirà da suo nonno Eric con i bambini. La giovane non permetterà al dottore di fermarla e lo abbandonerà a se stesso, delusa, amareggiata e spaventata come non mai.

Beautiful Trame e Anticipazioni 21 gennaio 2025: Finn giura di riconquistare la fiducia di Steffy

Steffy farà velocemente le valigie e lascerà Finn da solo nella loro casa. La ragazza non vorrà stare un momento in più in compagnia del marito, che non sembra più in grado di proteggerla. La ragazza sarà sicura di trovare serenità a casa di suo nonno, che di certo farà di tutto per tenere Sheila Carter lontana dalla sua famiglia. Il dottore rimarrà da solo a meditare su quanto successo e prometterà a se stesso di riconquistare la fiducia della moglie. Ma in lui si farà largo anche un altro sentimento: il disprezzo. Il medico accuserà Liam di aver giocato sporco e sarà pronto a rimetterlo al posto suo.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle ore 13.45 e il sabato alle ore 13.50.