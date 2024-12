Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 18 dicembre 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny La Promessa, che andranno in onda oggi, 18 dicembre 2024, le prime tre su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire la tormentata storia d'amore di Kemal e Nihan. In seguito, alle 16.50, incontreremo Zeynep e Mehdi, protagonisti di My Home My Destiny, ed infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 18 dicembre 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 18 dicembre 2024 - Sheila Carter è un’astuta manipolatrice e anche questa volta saprà fare leva sui punti deboli delle persone. La rossa userà un astuto stratagemma e riuscirà a chiamare Finn in carcere. Con la scusa che lui sia il suo medico curante, la Carter si ritroverà davanti il suo bambino e durante la visita, farà leva sui suoi sentimenti e sul suo desiderio – di cui lei è al corrente – di aver sempre voluto un rapporto con la sua vera madre. La criminale, nonostante il ragazzo si comporti in modo distaccato, sarà in grado di far breccia nel suo cuore. Per Steffy e la sua famiglia sono in arrivo grossi e terrorizzanti problemi… di nuovo. Intanto Wyatt, al corrente di tutto quello che sta succedendo al fratello, raggiungerà Hope. Il ragazzo spererà di convincere la cognata a non divorziare ma il suo intervento non servirà a molto. L’addio è ormai stato siglato... Qui la trama completa di Beautiful.

Endless Love: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 18 dicembre 2024

Nella puntata di Endless Love di oggi - 18 dicembre 2024 - Asu viene trasferita in un ospedale psichiatrico. Intanto, Zehir ed i suoi uomini riescono a rintracciare Halil Sevketli, il quale, tuttavia, al contempo viene rintracciato dagli uomini di Emir. Quest'ultimo, invece, sta facendo sapere a Nihan che non può considerarsi una donna libera, tanto che prova ad impedirle di andare da sola al matrimonio di Leyla ed Ayhan. Nel frattempo, Galip viene ricoverato in ospedale perché ha avuto un infarto; la pittrice approfitta della situazione per sgattaiolare via senza Emir. Poi, la Sezin si riconcilia con Fehime ed Huseyin, mentre il commissario Mercan decide di partire, forse per non pensare ai suoi sentimenti per Kemal... Qui la trama completa della puntata di Endless Love.

My Home My Destiny: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 18 dicembre 2024

Nella puntata di My Home My Destiny di oggi - 18 dicembre 2024 - Baris non fa che pensare a Zeynep, sempre più convinto di amarla profondamente, e sempre più preoccupato per lei: non ha più sue notizie da troppo tempo ormai. Il timore dell'avvocato è che possa esserle accaduto qualcosa di brutto, visto che, in fin dei conti, soltanto negli ultimi giorni ha rischiato di morire in un agguato per ben due volte. Allora, si mette sulle sue tracce, sperando di trovarla quanto prima, e nel mentre apprende che, per fortuna, l'uomo che aveva provato ad ucciderla - e che ha ferito Mehdi - è stato individuato e catturato. Baris tira un sospiro di sollievo, ma resta concentrato su Zeynep: deve rintracciarla quanto prima, per tranquillizzarsi e perché ha qualcosa di molto importante da dirle... Qui la trama completa di My Home My Destiny.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 18 dicembre 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 18 dicembre 2024 - Catalina è decisa a sapere qualcosa di più su Mr. Cavendish ma la sua curiosità potrebbe rivelarsi un grande problema. Pelayo tenterà di convincere la sua fidanzata a lasciar perdere, nella speranza che non ficcanasi più come sta cercando di fare e non si metta in pericolo. Intanto Don Romulo accetterà con entusiasmo la candidatura di Salvador e sarà felice di potergli dare una chance di diventare primo valletto. Maria invece, spinta da Jana, confesserà la verità sui soldi scomparsi e dirà di avere il sospetto che possa averli presi Vera... Qui la trama completa de La Promessa.

