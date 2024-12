Beautiful, Anticipazioni Puntate del 18 dicembre 2024: Sheila incanta Finn. Per Steffy sarà di nuovo terrore?

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle puntate di Beautiful in onda il 18 dicembre 2024. Negli episodi della Soap di Canale5, Sheila fa breccia su Finn. Il dottore si riavvicinerà a lei mettendo in pericolo Steffy e la loro famiglia?

Sheila Carter è un’astuta manipolatrice e anche questa volta saprà fare leva sui punti deboli delle persone. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata della Soap in onda il 18 dicembre 2024, alle ore 13.45 su Canale5, la rossa userà un astuto stratagemma e riuscirà a chiamare Finn in carcere. Con la scusa che lui sia il suo medico curante, la Carter si ritroverà davanti il suo bambino e durante la visita, farà leva sui suoi sentimenti e sul suo desiderio – di cui lei è al corrente – di aver sempre voluto un rapporto con la sua vera madre. La criminale, nonostante il ragazzo si comporti in modo distaccato, sarà in grado di far breccia nel suo cuore. Per Steffy e la sua famiglia sono in arrivo grossi e terrorizzanti problemi… di nuovo. Intanto Wyatt, al corrente di tutto quello che sta succedendo al fratello, raggiungerà Hope. Il ragazzo spererà di convincere la cognata a non divorziare ma il suo intervento non servirà a molto. L’addio è ormai stato siglato.

Beautiful Anticipazioni 18 dicembre 2024: Sheila non si rassegna, avrà la sua famiglia

Sheila non ha perso le speranze. Nemmeno la prigione è riuscita a farle dimenticare il suo progetto – piuttosto inquietante – di conquistarsi un posto nella famiglia di Finn e fare da nonna al piccolo Hayes. La rossa sembra più che mai determinata a farcela e dopo il suo incontro con Deacon, sa che fuori l’aspetta un futuro radioso. La criminale riceverà la visita del suo amico Mike, anche lui al fresco dopo quello che ha combinato. L’uomo cercherà di spingerla a gettare la spugna una volta per tutte e a rassegnarsi che non riuscirà mai e poi mai a tornare libera. Ma la rossa gli ribadirà di non volersi arrendere né ora né mai e gli giurerà di fare di tutto per uscire dalla cella, che le impedisce di correre tra le braccia del suo bambino, per lei desideroso di avere il suo amore.

Beautiful Anticipazioni: Sheila attira Finn a sé… e lo incanta!

Sheila è una donna con le idee molto chiare ma soprattutto astuta come una volpe. Quando si mette in testa qualcosa è raro che si riesca a fermarla e così succederà anche nella puntata di Beautiful del 18 dicembre 2024. Con uno stratagemma riuscirà a far arrivare Finn da lei. Con la scusa che il ragazzo è il suo medico curante e con la richiesta di essere visitata, avrà modo di avere il figlio davanti ai suoi occhi e farà leva sui suoi desideri più nascosti. Sapendo che il giovane ha sempre desiderato di conoscere la sua madre naturale ma soprattutto di avere un rapporto con lei – e di abbracciarla – Sheila spingerà il giovane a lasciarsi andare con lei e a non rimanere distaccato e freddo. E sebbene il giovane continui a mantenere le distanze, sarà purtroppo evidente che le parole della donna stiano facendo breccia nel suo cuore. Steffy dovrà presto guardarsi di nuovo le spalle e correre ai ripari.

Beautiful Trame e Anticipazioni: Wyatt spera di convincere Hope a cambiare idea

Hope e Liam si sono detti addio. La Logan ha presentato al marito i documenti del divorzio, convinta di voler procedere in questo modo con lui. Lo Spencer si è quindi ritrovato con sua moglie decisa come lui a mettere un punto alla loro relazione. Wyatt, al corrente di tutto, non accetterà una simile situazione. Penserà quindi di tentare di convincere la cognata a tornare indietro sui suoi passi, consapevole che non sarà certamente facile. E in effetti il suo intervento non servirà a molto. La Logan gli ribadirà quanto gli ha già detto suo fratello, ovvero che non ci sarà alcun tipo di riconciliazione tra loro e che la giusta cosa da fare è lasciarsi.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle ore 13.45 e il sabato alle ore 13.50.