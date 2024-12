Endless Love Anticipazioni 18 dicembre 2024: Asu rinchiusa in un ospedale psichiatrico!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Endless Love in onda il 18 dicembre 2024 su Canale 5 rivelano che Asu viene trasferita in un ospedale psichiatrico, mentre Mecan decide di partire...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Endless Love sono elettrizzanti. Nell'episodio in onda il 18 dicembre 2024 alle 14:10, Asu viene trasferita in un ospedale psichiatrico. Intanto, Zehir ed i suoi uomini riescono a rintracciare Halil Sevketli, il quale, tuttavia, al contempo viene rintracciato dagli uomini di Emir. Quest'ultimo, invece, sta facendo sapere a Nihan che non può considerarsi una donna libera, tanto che prova ad impedirle di andare da sola al matrimonio di Leyla ed Ayhan. Nel frattempo, Galip viene ricoverato in ospedale perché ha avuto un infarto; la pittrice approfitta della situazione per sgattaiolare via senza Emir. Poi, la Sezin si riconcilia con Fehime ed Huseyin, mentre il commissario Mercan decide di partire, forse per non pensare ai suoi sentimenti per Kemal...

Endless Love Anticipazioni: Asu finisce in un ospedale psichiatrico!

Asu pensava di essersi giocata una carta vincente, ed invece si sbagliava di grosso. La giovane, dopo essersi costituita, è finita dietro le sbarre, e poi davanti al giudice. Mentre si trovava in custodia cautelare, ha rivelato ad Emir un suo segreto, sperando che su di esso l'avvocato potesse costruire tutta la sua difesa: quando era soltanto un'adolescente, è finita in un ospedale psichiatrico per un disturbo della personalità. Pertanto, grazia all'infermità mentale, Asu riesce ad uscire di prigione, ma soltanto per essere trasferita in un altro ospedale psichiatrico!

Endless Love Anticipazioni: Emir impone un divieto a Nihan...

Zehir non delude mai. Il braccio destro di Kemal, anche grazie al prezioso aiuto dei suoi uomini, è riuscito a rintracciare Halil Sevketli, ossia il capo della logistica della Kozcuoglu Holding che trent'anni fa si occupò dello smaltimento dei rifiuti radioattivi dell'azienda. Peccato che Halil sia stato rintracciato pure dagli uomini di Emir... Intanto, quest'ultimo ha un importante messaggio da far recapitare a Nihan. Emir ci tiene a farle sapere che né ora né mai potrà considerarsi una donna libera, tanto che non le permetterà di presenziare al matrimonio di Leyla ed Ayhan da sola...

Mercan in partenza, nelle Anticipazioni di Endless Love del 18 dicembre 2024

Nihan è furibonda. Emir, per l'ennesima volta, sta tentando d'imporle la sua volontà, ma lei non ha la minima intenzione di abbassare la testa. Pertanto, nel momento in cui le si presenta l'occasione per fare di testa sua, la coglie al volo. Il ragazzo viene a sapere che Galip ha accusato un malore: ha avuto un infarto. Allora, approfittando di questi attimi di caos, la Sezin sgattaiola via di casa senza che Emir se ne accorga per andare da sola al matrimonio di Leyla ed Ayhan. In seguito, riuscirà persino finalmente a riconciliarsi con Fehime ed Huseyin, e di questo ne sarà davvero molto felice. Al contrario, il commissario Mercan è di pessimo umore. Infatti, la detective continua a soffrire per amore: prova per Kemal un sentimento che sa che non verrà mai ricambiato, dato che lui è follemente innamorato di un'altra persona. Forse proprio per cercare di distrarsi, Mercan decide di partire...

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10, ed il giovedì anche alle 21:20.