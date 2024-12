Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 17 dicembre 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 17 dicembre 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny La Promessa, che andranno in onda oggi, 17 dicembre 2024, le prime tre su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire la tormentata storia d'amore di Kemal e Nihan. In seguito, alle 16.50, incontreremo Zeynep e Mehdi, protagonisti di My Home My Destiny, ed infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 17 dicembre 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 17 dicembre 2024 - ... Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 16 al 21 dicembre 2024.

Endless Love: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 17 dicembre 2024

Nella puntata di Endless Love di oggi - 17 dicembre 2024 - Asu si trova davanti al giudice, però pensa che grazie ad un cavillo potrebbe riuscire e venirne fuori, ossia a non essere condannata. Intanto resta in custodia cautelare in carcere. Ayhan e Leyla, invece, vivono il loro sogno d'amore: stanno scegliendo la casa in cui andranno a vivere insieme. Nel frattempo, Hakan si reca in commissariato, con la speranza di poter riavere il suo posto di lavoro, mentre il commissario Mercan soffre per amore: è molto triste a causa dei sentimenti che prova per Kemal... Qui la trama completa della puntata di Endless Love.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Endless Love dal 16 al 21 dicembre 2024 .

My Home My Destiny: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 17 dicembre 2024

Nella puntata di My Home My Destiny di oggi - 17 dicembre 2024 - Nuh e Mehdi si trovano entrambi sul posto di lavoro, ed entrambi appaiono di pessimo umore. Il fatto che tra di loro al momento non corra più buon sangue non rende felice nessuno dei due, ma, nonostante ciò, nessuno dei due è davvero disposto a mettere da parte il proprio orgoglio per andare incontro all'altro. Che cosa significa tutto ciò? La loro storica amicizia, che ad oggi sta scricchiolando, è giunta al capolinea, oppure c'è ancora una chance di salvare questo rapporto? Purtroppo, il clima attuale non fa sperare niente di buono... Qui la trama completa di My Home My Destiny.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di My Home My Destiny dal 16 al 20 dicembre 2024.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 17 dicembre 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 17 dicembre 2024 - la confessione di Manuel ha scatenato il caos alla tenuta. Cruz sarà sconvolta e non riuscirà a credere che suo figlio abbia appena detto una cosa così grave mentre Margarita, indignata, accuserà la cognata di essere lei l’unica responsabilità dei comportamenti di suo figlio. Tutti però attenderanno la reazione di Jimena, rimasta zitta, quasi pietrificata. Intanto Virtudes rivelerà a Simona e Candela di soffrire di attacchi di panico e di sentirsi prigioniera del posto in cui lavora. Le due cuoche faranno molta fatica a comprendere come la ragazza possa sentirsi così in un palazzo tanto grande... Qui la trama completa de La Promessa.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 16 al 22 dicembre 2024 .