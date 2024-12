Beautiful, Anticipazioni Puntate del 17 dicembre 2024: Liam e Hope si dicono addio!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle puntate di Beautiful in onda il 17 dicembre 2024. Negli episodi della Soap di Canale5, Liam e Hope si tolgono le fedi e si dicono addio per sempre!

È la fine per Liam e Hope. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata della Soap in onda il 17 dicembre 2024, alle ore 13.45 su Canale5, i due ragazzi decideranno di mettere un punto alla loro storia d’amore. La Logan consegnerà al consorte i documenti del divorzio firmati e lo spingerà a chiudere una volta per tutte una situazione che sta facendo soffrire entrambi. La ragazza gli spiegherà che come lui non riesce a dimenticare che lei lo abbia tradito con Thomas, lei non può sopportare che lui sia sempre diviso tra due famiglie. Per questo è arrivato il momento di dirsi addio. Tristi e sconsolati entrambi si toglieranno le proprie fedi nuziali.

Beautiful Anticipazioni 17 dicembre 2024: Hope rivela a Liam di non sopportare più il loro matrimonio

Hope ha difeso le sue scelte e lo ha fatto anche davanti a suo marito. La Logan ha rivelato a Liam di non aver più intenzione di combattere per un rapporto che entrambi hanno capito non funzioni più. Tra loro c’è stato un grande e forte amore ma, nel tempo, le cose si sono guastate e tutto è diventato più complicato. La Logan farà riferimento a tutte le volte che si è sentita messa da parte da lui e a tutte quelle situazioni in cui lui è dovuto correre da Steffy, facendola sentire non come l’unica scelta della sua vita. Per questo motivo si è avvicinata a Thomas. Il Forrester le ha dimostrato di vederla come una priorità e di considerarla come l’unico grande amore della sua vita.

Beautiful Anticipazioni: Hope vuole un uomo completamente dedito a lei

Hope rivelerà a Liam di essersi sentita più volte in difficoltà con lui e di non aver ricevuto il supporto e l’amore che sperava di avere. La ragazza gli confiderà di aver sempre desiderato che lui pensasse solo a lei e la vedesse come l’unica persona della sua vita ma tra loro c’è sempre stata Steffy. Quando poi non si è sentita supportata nel momento di crisi della sua linea, ecco che tutte le sue sicurezze sono crollate. Vedendo Thomas così vicino a lei ma soprattutto così devoto alla sua causa, la situazione è precipitata, facendole prendere una sbandata di cui, con tutta sincerità, non si è pentita. E ora entrambi pagheranno le conseguenze dei loro errori.

Beautiful Trame e Anticipazioni: Hope e Liam si tolgono le fedi

Hope sarà convinta che la decisione di Liam, ovvero quella di divorziare, sia giusta. La ragazza gli dirà che come lui non riesce a perdonarla per il tradimento con Thomas, lei non riesce ad andare avanti con un uomo che non la considererà mai come la sua unica priorità. Per questo motivo gli consegnerà i documenti per la separazione, già da lei firmati. I due prenderanno atto di essere arrivati al capolinea e si toglieranno le fedi, dicendosi addio per sempre. Ora sarà davvero la fine di tutto!

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle ore 13.45 e il sabato alle ore 13.50.