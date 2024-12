Endless Love Anticipazioni 17 dicembre 2024, Mercan soffre per amore: si è innamorata di Kemal!

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di Endless Love in onda il 17 dicembre 2024 su Canale 5: Asu finisce dietro le sbarre. Nel mentre, Mercan sta male perché sa che Kemal non prova lo stesso sentimento nei suoi confronti...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Endless Love, scopriamo che, nella puntata in onda il 17 dicembre 2024, alle 14:10, Asu si trova davanti al giudice, però pensa che grazie ad un cavillo potrebbe riuscire e venirne fuori, ossia a non essere condannata. Intanto resta in custodia cautelare in carcere. Ayhan e Leyla, invece, vivono il loro sogno d'amore: stanno scegliendo la casa in cui andranno a vivere insieme. Nel frattempo, Hakan si reca in commissariato, con la speranza di poter riavere il suo posto di lavoro, mentre il commissario Mercan soffre per amore: è molto triste a causa dei sentimenti che prova per Kemal...

Endless Love Anticipazioni: Gurcan inchioda Asu!

Asu è con le spalle al muro: ha tutti contro, e tutti stanno cercando d'inchiodarla, a partire dal commissario Mercan fino ad arrivare a Nihan e Zeynep. Queste ultime stanno escogitando un piano per incastrarla, ma Emir se ne è reso conto. Tuttavia, la sua scaltrezza stavolta non lo porterà da nessuna parte, dato che si muoverà troppo tardi: Gurcan si è risvegliato dal coma ed è pronto a parlare. Quest'ultimo confessa tutta la verità sulle malefatte della mora, a cominciare dal fatto che sia stata proprio lei ad ordinargli di avvelenare Ozan anni prima...

Endless Love Anticipazioni: Asu resta in custodia cautelare!

Alla luce degli ultimi avvenimenti, Emir si sta rendendo conto che Asu non ha altra scelta: deve recarsi quanto prima in commissariato e costituirsi. Quest'ultima, sentendosi alle strette, pensa che la cosa migliore da fare sia seguire il consiglio del fratello, quindi si presenta dalla polizia a e vuota il sacco, autodenunciandosi per tutti i suoi crimini. Ora, la giovane si trova davanti al giudice, ma nutre ancora una speranza di potersi salvare: forse, grazie ad un prezioso cavillo, riuscirà ad evitare una condanna. Nel mentre, però, deve restare in custodia cautelare in carcere...

Mercan soffre per Kemal, nelle Anticipazioni di Endless Love del 17 dicembre 2024

Quando hanno sparato a Leyla davanti ai suoi occhi, Ayhan ha pensato che fosse già giunto il momento di dire addio all'amore della sua vita; per fortuna, non è stato così: la donna si è salvata, ed adesso è pronta a diventare sua moglie. Felici come non mai, l'uomo e Leyla si lasciano il peggio alle spalle e si dedicano alla ricerca della casa in cui andranno a vivere insieme, come una vera famiglia. Nel frattempo, Hakan si sta recando in commissariato. L'ex poliziotto è disperato, avendo perduto sia Zeynep, che ha dovuto abbandonare all'altare sotto minaccia di Emir, sia il suo posto di lavoro; ed ora, infatti, sta proprio cercando di poter tornare ad occupare il suo posto in polizia. Ce la farà? Il commissario Mercan, invece, sembra un'anima in pena. La bella detective soffre per amore, e più precisamente per Kemal. Mercan ha iniziato a nutrire nei confronti dell'ingegnere un forte sentimento, che però, lo sa, non viene corrisposto...

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10, ed il giovedì anche alle 21:20.