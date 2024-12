My Home My Destiny 2 Anticipazioni 17 dicembre 2024: Mehdi e Nuh ai ferri corti. Fine di una storica amicizia?

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di My Home My Destiny in onda il 17 dicembre 2024 su Canale 5 rivelano che Mehdi e Nuh non riescono a recuperare il loro rapporto, che ormai sembra irrimediabilmente incrinato...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, My Home My Destiny sono a dir poco scoppiettanti. Nell'episodio in onda il 17 dicembre 2024, Nuh e Mehdi sono tristi ed arrabbiati: i due continuano ad essere ai ferri corti. Infatti, dal momento in cui l'ex meccanico ha scoperto che il suo grande amico lavora per Baris, il loro rapporto si è inevitabilmente incrinato. Adesso, continui malintesi stanno mettendo a dura prova la loro storica amicizia, e la cosa peggiore che né Nuh né Mehdi sembrano disposti a venirsi incontro per riuscire a riappacificarsi...

My Home My Destiny Anticipazioni: Nuh inizia a lavorare per Baris...

Cemile aveva detto a Nuh di fare molta attenzione: se Mehdi avesse scoperto che lui aveva deciso di accettare il lavoro offertogli dal signor Baris, di certo non l'avrebbe presa per niente bene. In effetti, tra l'ex meccanico e l'avvocato non corre buon sangue, dato che Mehdi vede Baris come colui il quale gli ha portato via l'amata Zeynep, mentre Baris vede il rivale in amore come un uomo altamente pericoloso, specialmente per la sua ex moglie. Tuttavia, Nuh, bisognoso di un lavoro, perché bisognoso di soldi, si è visto costretto a diventare l'autista del rosso...

My Home My Destiny Anticipazioni: Nuh contro Cemile per Mehdi!

Mehdi è rimasto di stucco quando si è reso conto che Nuh aveva iniziato a lavorare per il signor Baris, e che aveva deliberatamente deciso di tenerglielo nascosto. Quest'ultimo gli ha consegnato le chiavi dell'automobile, ed il moro ha lanciato un'occhiataccia al suo migliore amico; dopo essersi scambiati degli sguardi pregni di significato, Nuh è rincasato ed ha raccontato tutto a Cemile, che al solito, ha pensato subito a quanto Mehdi si potesse sentire tradito, scatenando l'ira del marito, che non ne può più di sentirsi sempre al secondo posto rispetto al fratello nel cuore della moglie!

Nuh vs Mehdi, nelle Anticipazioni di My Home My Destiny del 17 dicembre 2024

Nuh e Mehdi si trovano entrambi sul posto di lavoro, ed entrambi appaiono di pessimo umore. Il fatto che tra di loro al momento non corra più buon sangue non rende felice nessuno dei due, ma, nonostante ciò, nessuno dei due è davvero disposto a mettere da parte il proprio orgoglio per andare incontro all'altro. Che cosa significa tutto ciò? La loro storica amicizia, che ad oggi sta scricchiolando, è giunta al capolinea, oppure c'è ancora una chance di salvare questo rapporto? Purtroppo, il clima attuale non fa sperare niente di buono...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di My Home My Destiny dal 16 al 20 dicembre 2024.

My Home My Destiny va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 16.50.