Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 13 dicembre 2024

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 13 dicembre 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny La Promessa, che andranno in onda oggi, 13 dicembre 2024, le prime tre su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire la tormentata storia d'amore di Kemal e Nihan. In seguito, alle 16.50, incontreremo Zeynep e Mehdi, protagonisti di My Home My Destiny, ed infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 13 dicembre 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 13 dicembre 2024 - Brooke continuerà a spingere Hope a tornare da Liam e prenderà di mira Thomas, sino a quel momento rimasto in disparte. Il Forrester, sentendo la Logan senior accusarlo di aver manipolato di nuovo sua figlia, si difenderà a spada tratta e ribadirà di aver sempre tenuto a Hope e di non aver fatto nulla per farla cadere tra le sue braccia. La ragazza gli darà manforte continuando a sostenere di non aver rovinato nulla e di aver solo subito i comportamenti di suo marito che, in un momento di sua debolezza più unico che raro, non è riuscito a voltare pagina ed è invece subito passato a chiederle il divorzio. Intanto Wyatt, che non sarà ancora rassegnato all’idea che suo fratello metta fine al suo matrimonio, tenterà di convincerlo ad andare avanti e a lasciarsi alle spalle il brutto periodo, per lottare e rendere il suo amore ancora più solido. Ma Liam sarà più che mai convinto di aver preso la scelta giusta... Qui la trama completa di Beautiful.

Endless Love: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 13 dicembre 2024

Nella puntata di Endless Love di oggi - 13 dicembre 2024 - Emir ed il commissario Mercan sono sulle tracce di Galip. Intanto, Kemal e Zehir stanno provando a fermare Ayhan, il quale potrebbe compiere un gesto di cui si pentirebbe. Mujgan, invece, sta confidando ad Asu le sue paure, poi la mette in guardia sulle insidie della famiglia Kozcuoglu. Nel frattempo, Nihan va a trovare Leyla, però non la trova nella sua stanza, mentre il colpevole del tentato omicidio ai danni della donna viene finalmente stanato e condannato. L'ingegnere è pronto a distruggere i Kozcuoglu, ed Emir ed Asu cominciano a tremare... Qui la trama completa della puntata di Endless Love.

My Home My Destiny: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 13 dicembre 2024

Nella puntata di My Home My Destiny di oggi - 13 dicembre 2024 - Zeynep, bisognosa di riflettere bene su ciò che sente e su ciò che sarebbe meglio fare per tutti quanti, si sta isolando: ha bisogno di un po' di tempo per se stessa. Baris, ovviamente, nota subito l'anomala assenza dell'amata, e, allarmato, chiama subito Nermin, sperando che lei possa informarlo e, di conseguenza, tranquillizzarlo. Durante la loro conversazione, tra l'altro, Nermin ci tiene a fargli sapere che, per fortuna, finalmente il responsabile della sparatoria in cui Mehdi è rimasto ferito è stato individuato, ed è già finito in manette! Almeno una buona notizia... Qui la trama completa di My Home My Destiny.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 13 dicembre 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 13 dicembre 2024 - Abel continuerà a spingere Jimena a dire tutta la verità ma la ragazza avrà ben altro in mente. La giovane cercherà di convincere suo marito a stringere un patto con lei. Gli chiederà di avere un matrimonio di facciata e di mostrarsi uniti solo in pubblico. Manuel però non potrà accettare. La vorrà fuori dalla sua vita il prima possibile e sino a quando non succederà, lui si comporterà sì in modo rispettoso ma non certamente come lei desidera. Intanto Curro e Jana aiuteranno davvero Don Alonso a riprendersi dai momenti difficili che sta vivendo a causa dei ricordi del passato e sarà soprattutto la cameriera a spingerlo ad archiviare il dolore come sta facendo lei da anni. Salvador confesserà a Maria del suo progetto della finta cerimonia ma lei non ne sarà per nulla contenta anzi gli chiederà di smetterla. Lope cercherà di sostenere il suo amico ma quello che otterrà sarà il contrario di quello che avrebbe voluto. Pelayo invece rivelerà a tutti che Jeronimo è stato ucciso e per il sergente Funes sarà tutta colpa di alcuni ladri durante un tentativo di furto. La verità sarà però un’altra... Qui la trama completa de La Promessa.

