My Home My Destiny 2 Anticipazioni 13 dicembre 2024: Baris preoccupato per Zeynep. Che fine ha fatto la giovane?

Le Anticipazioni della Puntata di My Home My Destiny in onda il 13 dicembre 2024 su Canale 5 rivelano che Baris ha paura che a Zeynep sia accaduto qualcosa di brutto...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, My Home My Destiny sono sconvolgenti. Nell'episodio in onda il 13 dicembre 2024, Baris, rendendosi conto della strana assenza di Zeynep, si preoccupa. Allora, l'avvocato contatta Nermin per chiederle informazioni. La donna però coglie subito l'occasione per rivelargli che il responsabile della recente sparatoria è stato individuato ed finito con le manette ai polsi...

My Home My Destiny Anticipazioni: Zeynep ha rischiato la vita...

Una volta che Mehdi è finito dietro le sbarre e lei e Baris stavano accorciando le distanze, Zeynep aveva iniziato a sperare che potesse finalmente tornare a dormire sonni tranquilli, e soprattutto che sarebbe presto tornata a sorridere di cuore. Purtroppo, però, la giovane ha ben presto capito che si stava soltanto illudendo. Infatti, dopo essersi dedicata anima e corpo - non con poche difficoltà - alla scarcerazione dell'ex marito, quest'ultimo è tornato in libertà, e Zeynep ha seriamente rischiato di morire in due sparatorie!

My Home My Destiny Anticipazioni: Zeynep si confida con Emine...

Zeynep sa di nutrire un sincero sentimento nei confronti di Baris, ma sa anche che Ozlem ha perfettamente ragione. La donna ha il terrore che il fratello possa restare coinvolto in uno degli attentati che la ragazza continua a subire, oppure che possa soffrire: se Zeynep è ancora innamorata di Mehdi, e se, quindi, non è del tutto convinta di ciò che prova per Baris, dovrebbe cercare di mettere un freno al coinvolgimento di quest'ultimo. In preda al panico, perché sempre più confusa, la mora ha cercato conforto in Emine, e le ha addirittura confessato di essere preda dei dubbi e della paura di commettere un passo falso...

Baris in pensiero per Zeynep, nelle Anticipazioni di My Home My Destiny del 13 dicembre 2024

Zeynep, bisognosa di riflettere bene su ciò che sente e su ciò che sarebbe meglio fare per tutti quanti, si sta isolando: ha bisogno di un po' di tempo per se stessa. Baris, ovviamente, nota subito l'anomala assenza dell'amata, e, allarmato, chiama subito Nermin, sperando che lei possa informarlo e, di conseguenza, tranquillizzarlo. Durante la loro conversazione, tra l'altro, Nermin ci tiene a fargli sapere che, per fortuna, finalmente il responsabile della sparatoria in cui Mehdi è rimasto ferito è stato individuato, ed è già finito in manette! Almeno una buona notizia...

My Home My Destiny va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 16.50.