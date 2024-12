Beautiful, Anticipazioni Puntata del 13 dicembre 2024: Thomas si difende. Ama Hope e non ha approfittato di lei!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni e le Trame delle puntate di Beautiful in onda il 13 dicembre 2024. Nell'episodio della Soap di Canale5, Thomas controbatte e si difende dalle accuse di Brooke. Non ha manipolato Hope e vuole solo il suo bene.

Nella puntata di Beautiful in onda il 13 dicembre 2024, alle ore 13.45 su Canale5, Brooke continuerà a spingere Hope a tornare da Liam e prenderà di mira Thomas, sino a quel momento rimasto in disparte. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il Forrester, sentendo la Logan senior accusarlo di aver manipolato di nuovo sua figlia, si difenderà a spada tratta e ribadirà di aver sempre tenuto a Hope e di non aver fatto nulla per farla cadere tra le sue braccia. La ragazza gli darà manforte continuando a sostenere di non aver rovinato nulla e di aver solo subito i comportamenti di suo marito che, in un momento di sua debolezza più unico che raro, non è riuscito a voltare pagina ed è invece subito passato a chiederle il divorzio. Intanto Wyatt, che non sarà ancora rassegnato all’idea che suo fratello metta fine al suo matrimonio, tenterà di convincerlo ad andare avanti e a lasciarsi alle spalle il brutto periodo, per lottare e rendere il suo amore ancora più solido. Ma Liam sarà più che mai convinto di aver preso la scelta giusta.

Beautiful Anticipazioni 13 dicembre 2024: Thomas si difende dalle accuse di Brooke

Brooke ne è certa. Hope deve stare lontana da Thomas e deve, velocemente, tornare da Liam per cercare di sistemare il loro matrimonio. La Logan senior ha scoperto sua figlia a letto con il Forrester ed è rimasta senza parole. In lei si sono fatti largo dei pensieri tremendi e ha cominciato a credere che la sua bambina si sia messa in bruttissimo guaio, da cui deve uscire al più presto. Ma soprattutto ha cominciato a credere che il suo figliastro le abbia fatto il lavaggio del cervello e manipolandola, l’abbia portata a fare l’amore con lui. Thomas si arrabbierà davanti a queste dichiarazioni mendaci e offensive; il ragazzo, sino a ora rimasto in disparte, si difenderà a spada tratta e controbatterà dicendo di aver voluto solo il bene della giovane e di non averla mai forzata a fare nulla. E Hope gli darà manforte.

Beautiful Anticipazioni: Hope difende se stessa e Thomas. Ha fatto la scelta giusta!

Hope continuerà a confermare di aver fatto le sue scelte senza che nessuno la condizionasse e confermerà alla madre di essere felice di quello che è successo. Andare a letto con Thomas è stata una sua decisione, di cui non si pente. E non dovrebbe nemmeno farlo, visto che la prima persona ad aver deciso di chiudere con lei, chiedendole il divorzio, è Liam. Insomma la giovane farà presente a sua madre che se c’è qualcuno che ha sbagliato, quello è lo Spencer e visto che lui non le ha dato neanche modo di scusarsi, non vede per quale ragione dovrebbe continuare a lottare per una causa che continuerà solo ed esclusivamente a farle male. Vuole essere felice e Thomas Forrester le può dare quello che cerca, soprattutto perché ha per lei una devozione che nessuno le ha mai concesso.

Beautiful Trame e Anticipazioni: Liam non cambia idea

Mentre Brooke tenterà ancora di convincere Hope a tornare da suo marito e fare pace con lui, Liam continuerà a ribadire di non voler tornare indietro sui suoi passi. Lo Spencer lo dirà a Wyatt, che ancora non si è arreso e desidera, con tutto il cuore, che la famiglia di suo fratello torni unita. Ma il figlio maggiore di Bill non è per nulla del suo stesso parere. Non gli è possibile perdonare il fatto che Hope l’abbia tradito con Thomas e non riesce a togliersi dalla mente nemmeno l’immagine di quello che ha visto anzi scoperto a Roma. Sarà quindi impossibile, per lui, mettere un punto a questa situazione e ricominciare.

