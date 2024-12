Endless Love Anticipazioni 13 dicembre 2024: Emir ed Asu hanno paura di Kemal!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Endless Love in onda il 13 dicembre 2024 su Canale 5 rivelano che Emir ed Asu non sono più convinti di riuscire a farla franca ancora una volta...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Endless Love ci terranno senza parole. Nell'episodio in onda il 13 dicembre 2024 alle 14:10, Emir ed il commissario Mercan sono sulle tracce di Galip. Intanto, Kemal e Zehir stanno provando a fermare Ayhan, il quale potrebbe compiere un gesto di cui si pentirebbe. Mujgan, invece, sta confidando ad Asu le sue paure, poi la mette in guardia sulle insidie della famiglia Kozcuoglu. Nel frattempo, Nihan va a trovare Leyla, però non la trova nella sua stanza, mentre il colpevole del tentato omicidio ai danni della donna viene finalmente stanato e condannato. L'ingegnere è pronto a distruggere i Kozcuoglu, ed Emir ed Asu cominciano a tremare...

Endless Love Anticipazioni: Emir e Mercan cercano Galip...

Alla fine, Asu è riuscita a convincere il consiglio di amministrazione che la cosa migliore fosse far partire Galip in Cile al suo posto come responsabile del progetto; ovviamente, l'obiettivo finale fosse far sì che lui potesse allontanarsi, almeno fino a quando le acque non si fossero calmate. Ora Galip si sta affrettando a raggiungere l'aeroporto, ed infatti il suo viaggio sembra più che altro una fuga; peccato che la strada sia bloccata. Nel mentre, Emir ed il commissario Mercan sono sulle tracce dell'uomo; riusciranno a trovarlo prima che sia troppo tardi?

Endless Love Anticipazioni: Le paure di Mujgan...

Kemal e Zehir vogliono fermare Ayhan per impedirgli di commettere una sciocchezza di cui sicuramente si pentirà. Quest'ultimo, disperato al pensiero di perdere Leyla e furioso con chi ha tentato di toglierle la vita, ha deciso di cercare il responsabile per fargliela pagare personalmente. Chi farà prima tra l'ingegnere ed Ayhan? Intanto, Mujgan si sta aprendo con Asu. La madre confida alla figlia tutte le sue paure, e poi la mette persino in guardia dalle insidie della famiglia Kozcuolgu: farebbe bene a guardarsi sempre le spalle da padre e fratello...

Emir ed Asu tremano, nelle Anticipazioni di Endless Love del 13 dicembre 2024

Nihan sta andando a far visita a Leyla in ospedale. Infatti, benché sembrasse che la donna stesse progressivamente migliorando, i suoi cari continuano a temere un improvviso peggioramento. Tuttavia, la pittrice sta per restare di stucco, poiché scoprirà che Leyla non è più nella sua stanza. Ma che fine avrà fatto? Nel frattempo, il colpevole del tentato omicidio ai danni della donna viene finalmente stanato e condannato, mentre Kemal si prepara a sferrare il colpo di grazia ai Kozcuoglu. Emir ed Asu non sono più tanto sicuri che riusciranno a farla franca anche stavolta...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Endless Love dal 9 al 14 dicembre 2024.

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10, ed il giovedì anche alle 21:20.