La Promessa Anticipazioni 13 dicembre 2024: Jimena propone a Manuel un nuovo patto. Il marchese accetterà?

Vediamo le Anticipazioni e le Trame dell'episodio de La Promessa in onda il 13 dicembre 2024 su Rete4. Nell'episodio della Soap, Jimena propone a Manuel un matrimonio di facciata ma il marchese dirà di no!

Abel continuerà a spingere Jimena a dire tutta la verità ma la ragazza avrà ben altro in mente. Le Anticipazioni della puntata de La Promessa, in onda il 13 dicembre 2024, alle ore 19.35 su Rete4, ci rivelano che la giovane cercherà di convincere suo marito a stringere un patto con lei. Gli chiederà di avere un matrimonio di facciata e di mostrarsi uniti solo in pubblico. Manuel però non potrà accettare. La vorrà fuori dalla sua vita il prima possibile e sino a quando non succederà, lui si comporterà sì in modo rispettoso ma non certamente come lei desidera. Intanto Curro e Jana aiuteranno davvero Don Alonso a riprendersi dai momenti difficili che sta vivendo a causa dei ricordi del passato e sarà soprattutto la cameriera a spingerlo ad archiviare il dolore come sta facendo lei da anni. Salvador confesserà a Maria del suo progetto della finta cerimonia ma lei non ne sarà per nulla contenta anzi gli chiederà di smetterla. Lope cercherà di sostenere il suo amico ma quello che otterrà sarà il contrario di quello che avrebbe voluto. Pelayo invece rivelerà a tutti che Jeronimo è stato ucciso e per il sergente Funes sarà tutta colpa di alcuni ladri durante un tentativo di furto. La verità sarà però un’altra.

Manuel ha gelato Jimena ma lei non si è lasciata spaventare. Ha anzi continuato a voler salvare il loro matrimonio chiedendo aiuto ai suoceri e dicendo ad Abel che dirà tutta la verità – come lui la sta spingendo a fare da tempo – solo quando avrà riacquistato la sua posizione in famiglia. La marchesina arriverà persino a fare una nuova proposta al marito. Lo spronerà a stringere un patto che le permetterà di rimanere sua moglie anche se di fatto tra loro non ci sarà nulla. La giovane gli dirà di dormire in camere separate ma di mostrarsi come coppia all’esterno. Il Lujàn non accetterà nemmeno un matrimonio di facciata; ribadirà di aver fatto la sua scelta e di non voler tornare indietro.

La Promessa Anticipazioni: Curro e Jana aiutano Don Alonso

Curro si è sentito in colpa per aver riaperto vecchie ferite nel cuore di Don Alonso. Il ragazzo ha spronato lo zio anzi il padre, a raccontargli del suo passato. Questo ha reso il marchese piuttosto malinconico. Il barone, insieme a Jana, hanno pensato a un modo per fargli tornare il sorriso o almeno per non fargli più pensare ai suoi dolorosi ricordi. Sarà soprattutto Jana a farsi avanti, consigliando al nobile di non lasciarsi sopraffare dai momenti critici e di combattere con la nostalgia esattamente come sta facendo lei. Ovviamente la ragazza non potrà rivelargli di essere la figlia di Dolores.

La Promessa Trame e Anticipazioni: Pelayo rivela che Jeronimo è morto!

Salvador sta esagerando e purtroppo a farglielo capire sarà proprio Maria. Quando il ragazzo le racconterà di quello che aveva in mente, la cameriera lo bloccherà immediatamente e gli farà capire di non gradire per nulla il suo impegno. Lope cercherà di aiutare il suo amico ma Salvador, ferito, si allontanerà da lui. Pelayo invece rivelerà di aver trovato Jeronimo morto. Il conte capirà che si è trattato di un assassinio e il sergente Funes, chiamato per investigare, sosterrà che il giovane è stato assassinato da alcuni ladri, durante un tentativo di furto. Ma sarò così? Pelayo avrà dei grandi dubbi!

