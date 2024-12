Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 12 dicembre 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 12 dicembre 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny La Promessa, che andranno in onda oggi, 12 dicembre 2024, le prime tre su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire la tormentata storia d'amore di Kemal e Nihan. In seguito, alle 16.50, incontreremo Zeynep e Mehdi, protagonisti di My Home My Destiny, ed infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 12 dicembre 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 12 dicembre 2024 - trovare Hope e Thomas nudi e abbracciati è stato un vero shock per Brooke. La Logan cercherà di convincere sua figlia ad allontanarsi dal Forrester e a non lasciare che il ragazzo le rovini la vita. La compagna di Ridge sarà infatti più che mai convinta che la sua rampolla non possa e non debba perdere la testa per il figliastro e ovviamente nemmeno lasciarsi plagiare. La ragazza si difenderà immediatamente e negherà di essersi lasciata convincere dal giovane con lei nel letto e di aver preso le sue decisioni da sola, senza che nessuno la spingesse a fare nulla. Anzi in realtà c’è stato qualcuno che le ha imposto di fare delle scelte e questa persona è Liam, che le ha chiesto il divorzio. Intanto alla Forrester, Taylor raggiungerà Ridge e scoprirà che la sua rivale è andata a trovare suo figlio. La dottoressa esprimerà la sua preoccupazione e spererà che il suo “bambino” non venga più additato come una persona spregevole e che soprattutto non cada più in vecchie ossessioni. Lo stilista si affretterà a rincuorarla, sicuro che il bacetto romano non possa cambiare tutto… ma quanto si starà sbagliando... Qui la trama completa di Beautiful.

Endless Love: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 12 dicembre 2024

Nella puntata di Endless Love di oggi - 12 dicembre 2024 - Hakan sta per sparare ad Emir, ma un uomo di fiducia di quest'ultimo, Mehmet, gli spara alla mano e quindi il suo proiettile va a vuoto. L'imprenditore è salvo. Dopodiché, il poliziotto presta soccorso a Kemal, che, semicosciente, sta provando a riprendersi. Intanto, sul luogo dell'incendio, Nihan viene informata del tentato omicidio ai danni di Leyla, la quale è stata appena portata in ospedale, dove si trova in gravissime condizioni. A quanto pare, qualcuno le ha sparato. Ayhan, sopraffatto dal dolore, è pronto a farsi giustizia da solo; l'ingegnere e Zehir, per fermarlo, si mettono ad indagare per scoprire chi sia il vero colpevole per assicurarlo alla giustizia... Qui la trama completa della puntata di Endless Love.

My Home My Destiny: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 12 dicembre 2024

Nella puntata di My Home My Destiny di oggi - 12 dicembre 2024 - Mehdi non reagisce per niente bene alla notizia che Benal sia sul punto di darsi alla fuga insieme alla piccola Mujgan. Inoltre, a causa di ciò, tra lui e Nuh scoppia un'accesa lite. Infatti, la rivelazione è la goccia che fa traboccare il vaso. L'autista di Baris, in seguito a questo duro faccia a faccia con Mehdi, si allontana da casa. Rincasando, Nuh s'imbatte in Cemile, la quale, disperata, cerca subito di spingerlo a riflettere su tutti i problemi del fratello, e quindi lo prega di perdonarlo; il marito, però, si rifiuta di continuare a starla a sentire, conscio che Cemile giustificherà sempre gli atteggiamenti a dir poco discutibili di Mehdi. Nuh, invece, non ci sta più! Qui la trama completa di My Home My Destiny.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 12 dicembre 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 12 dicembre 2024 - Salvador vuole a tutti i costi far felice Maria ma sbaglierà i modi. Il cameriere farà dei grossi errori di valutazione. Il ragazzo continuerà a voler organizzare un finto matrimonio ma Lope, accortosi da qualche tempo che questa idea porterà solo guai, tenterà di dissuaderlo. Per fermare l’amico mobiliterà anche Pia. La governante cercherà di bloccare le azioni del giovane, che però vorrà proseguire senza ascoltare nessuno. Simona capirà, in modo molto brusco, di cosa soffre la sua Virtudes mentre Jana scoprirà un particolare segreto su Jimena... Qui la trama completa de La Promessa.

