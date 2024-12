My Home My Destiny 2 Anticipazioni 12 dicembre 2024: Nuh ai ferri corti con Cemile per colpa di Mehdi!

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di My Home My Destiny in onda il 12 dicembre 2024 su Canale 5: Nuh, stanco di Mehdi, si rifiuta di star a sentire ancora Cemile che cerca di difenderlo...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, My Home My Destiny, scopriamo che, nella puntata in onda il 12 dicembre 2024 alle 16:50, una volta tornato a casa, Nuh trova Cemile in preda alla disperazione. Quest'ultima vorrebbe tanto che il marito si rendesse conto che Mehdi ha dei problemi importanti, e che quindi decidesse di perdonarlo. Tuttavia, Nuh, non potendone davvero più, non ha alcuna intenzione di assecondarla...

My Home My Destiny Anticipazioni: Benal è esausta...

Benal vive nel terrore che possa accadere qualcosa di brutto a lei e alla piccola Mujgan per colpa di Mehdi. Infatti, da quando quest'ultimo è uscito dal carcere, ha preso in mano la gestione dei loschi affari di Cengiz, il suo ex compagno di cella che, in cambio di questo favore, gli ha pagato la cauzione. Così, continua a capire degli episodi spaventosi, in cui c'è sempre qualcuno che ha rischiato di perdere la vita. Non volendo fare una brutta fine, ma soprattutto nel tentativo di proteggere la figlioletta, la donna è giunta ad una conclusione...

My Home My Destiny Anticipazioni: Benal in fuga!

Benal è pronta a darsi alla fuga insieme alla piccola Mujgan. Non potendone più di vivere ogni giorno con la paura che lei e sua figlia possano morire per mano di uno dei malviventi che gravitano attorno a Mehdi, Benal sta preparando i bagagli, determinata a ricominciare il più lontano possibile dal marito insieme a Mujgan. Tuttavia, non appena lo viene a sapere, Cemile corre ad avvisare Mehdi, affinché quest'ultimo impedisse alla moglie di separarli dalla bambina. Le cose, purtroppo, dopo questa scottante rivelazione, si complicano ulteriormente...

Mehdi non reagisce per niente bene alla notizia che Benal sia sul punto di darsi alla fuga insieme alla piccola Mujgan. Inoltre, a causa di ciò, tra lui e Nuh scoppia un'accesa lite. Infatti, la rivelazione è la goccia che fa traboccare il vaso. L'autista di Baris, in seguito a questo duro faccia a faccia con Mehdi, si allontana da casa. Rincasando, Nuh s'imbatte in Cemile, la quale, disperata, cerca subito di spingerlo a riflettere su tutti i problemi del fratello, e quindi lo prega di perdonarlo; il marito, però, si rifiuta di continuare a starla a sentire, conscio che Cemile giustificherà sempre gli atteggiamenti a dir poco discutibili di Mehdi. Nuh, invece, non ci sta più!

