Endless Love Anticipazioni 12 dicembre 2024: Leyla in fin di vita! Chi ha provato ad ucciderla?

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Endless Love in onda il 12 dicembre 2024 su Canale 5 rivelano che Leyla è stata vittima di un tentato omicidio ed ora si trova in gravi condizioni...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Endless Love sono stupefacenti. Nell'episodio in onda il 12 dicembre 2024 alle 14:10, Hakan sta per sparare ad Emir, ma un uomo di fiducia di quest'ultimo, Mehmet, gli spara alla mano e quindi il suo proiettile va a vuoto. L'imprenditore è salvo. Dopodiché, il poliziotto presta soccorso a Kemal, che, semicosciente, sta provando a riprendersi. Intanto, sul luogo dell'incendio, Nihan viene informata del tentato omicidio ai danni di Leyla, la quale è stata appena portata in ospedale, dove si trova in gravissime condizioni. A quanto pare, qualcuno le ha sparato. Ayhan, sopraffatto dal dolore, è pronto a farsi giustizia da solo; l'ingegnere e Zehir, per fermarlo, si mettono ad indagare per scoprire chi sia il vero colpevole per assicurarlo alla giustizia...

Endless Love Anticipazioni: Kemal è salvo!

Kemal se l'è vista davvero brutta. Emir, in preda alla gelosia, ha ordinato al suo scagnozzo di dare alle fiamme la casa che Nihan aveva acquistato per andarci a vivere insieme all'amato e alla piccola Deniz. Quando il tirapiedi ha eseguito gli ordini del loro capo, all'interno dell'abitazione c'era proprio il Soydere, precedentemente narcotizzato. Per fortuna, Hakan è sopraggiunto per tempo, riuscendo a trarre in salvo l'ingegnere, che, altrimenti, sarebbe sicuramente morto bruciato. Ora, Kemal, semisvenuto, sta tentando faticosamente di riprendersi...

Endless Love Anticipazioni: Hakan spara ad Emir!

Hakan bramava vendetta. Emir lo aveva minacciato: se non avesse abbandonato Zeynep all'altare sbugiardandola davanti a tutta la sua famiglia, allora lui avrebbe fatto fuori il fratello, Safak. Per punirlo per ciò che lo ha obbligato a fare, il poliziotto ha deciso di sparargli. Prima di trarre in salvo Kemal, infatti, Hakan ha puntato una pistola contro Emir ed ha esploso un colpo, che però non è andato a segno: il proiettile è andato a vuoto perché un uomo di fiducia dell'imprenditore, Mehmet, in contemporanea ha sparato alla mano del poliziotto. Emir, dunque, ne è uscito perfettamente illeso, e tronfio...

Leyla vittima di un tentato omicidio, nelle Anticipazioni di Endless Love del 12 dicembre 2024

Ancora sul luogo dell'incendio, Nihan sta per fare una scoperta sconvolgente: Kemal non è il solo che ha rischiato di morire. La giovane viene informata del fatto che qualcuno abbia tentato di uccidere Leyla. Infatti, quest'ultima è stata trasportata d'urgenza in ospedale, dove le sue condizioni sono apparse sin da subito critiche. A quanto pare, le hanno sparato. Ma chi è stato? Ayhan, in preda alla disperazione e alla collera, è determinato a farsi giustizia da solo: troverà chi ha attentato alla vita di Leyla e gliela farà pagare personalmente. Kemal e Zehir, preoccupati per ciò che l'uomo potrebbe fare, si mettono ad indagare per rintracciare il colpevole prima di Ayhan ed assicurarlo alla giustizia. Ce la faranno?

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10, ed il giovedì anche alle 21:20.