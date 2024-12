La Promessa Anticipazioni 12 dicembre 2024: Salvador sta esagerando. Stavolta rischia di perdere tutto!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame dell'episodio de La Promessa in onda il 12 dicembre 2024 su Rete4. Nell'episodio della Soap, Salvador continuerà a voler organizzare una finta cerimonia ma Lope e Pia cercheranno di fermarlo. Intanto Jana scoprirà un terribile segreto su Jimena.

Salvador vuole a tutti i costi far felice Maria ma sbaglierà i modi. Nella puntata de La Promessa in onda il 12 dicembre 2024, alle ore 19.35 su Rete4, vedremo il cameriere fare dei grossi errori di valutazione. Il ragazzo continuerà a voler organizzare un finto matrimonio ma Lope, accortosi da qualche tempo che questa idea porterà solo guai, tenterà di dissuaderlo. Per fermare l’amico mobiliterà anche Pia. La governante cercherà di bloccare le azioni del giovane, che però vorrà proseguire senza ascoltare nessuno. Simona capirà, in modo molto brusco, di cosa soffre la sua Virtudes mentre Jana scoprirà un particolare segreto su Jimena.

La Promessa Anticipazioni 12 dicembre 2024: Salvador si sta mettendo nei guai

Salvador sta perdendo il controllo della sua relazione con Maria. Il ragazzo non riuscirà più a sopportare che lui e la sua amata non possano sposarsi e non comprenderà come mai lei non sia così tanto agitata come lui. Dopo la sua scenata di gelosia, il domestico ha pensato a un modo per rimediare e ha iniziato a organizzare a una finta cerimonia di nozze. Lope però ha compreso che l’idea del suo amico è molto sconsiderata e cercherà in ogni modo di fermarlo. Anche Pia tenterà di fare lo stesso ma nessuno di questi tentativi andrà a segno. Il giovane sarà talmente preso dal momento da non voler sentire nessun tipo di consiglio.

La Promessa Anticipazioni: Simona sconvolta dalla salute di Virtudes

Virtudes ha avuto un malore e nessuno, nemmeno Abel, è riuscito a capire cosa stia succedendo alla ragazza. La verità verrà a galla all’improvviso. Simona scoprirà il vero motivo dei malesseri della figlia, quando qualcuno – dai piani alti – scenderà in cucina e racconterà di aver avuto gli stessi sintomi. Ma di chi si tratterà? Vogliamo rivelarvi che la figlia della cuoca non soffre di un male incurabile ma di una condizione fastidiosa e preoccupate quali sono gli attacchi di panico. Si capirà che Virtudes sta facendo molta più fatica del previsto ad ambientarsi alla tenuta e che si sentirà, senza volerlo, quasi prigioniera di quelle mura.

La Promessa Trame e Anticipazioni: Un terribile segreto sconvolge Jana

Jimena è ancora pericolosa. La ragazza ha minacciato Abel e sta facendo di tutto per riconquistare Manuel. Non si è nemmeno fermata quando il ragazzo l’ha gelata, rivelandole che il matrimonio tra loro è finito e che non potrà fare nulla per evitarlo. Ma le cose prenderanno una piega ulteriormente preoccupante. Sì perché Jana scoprirà un terribile segreto su di lei, un qualcosa accaduto mentre la giovane era ancora a casa dei suoi genitori e che tutti si sono ben guardati da rivelare. Ma quale sarà questa tremenda verità? Metterà qualcuno in pericolo?

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete4.