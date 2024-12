Beautiful, Anticipazioni Puntata del 12 dicembre 2024: Brooke ne è certa. Hope deve stare lontana da Thomas!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle puntate di Beautiful in onda il 12 dicembre 2024. Nell'episodio della Soap di Canale5, Brooke cercherà di convincere Hope a lasciare Thomas e a tornare da Liam.

Trovare Hope e Thomas nudi e abbracciati è stato un vero shock per Brooke. Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata della Soap, in onda il 12 dicembre 2024, alle ore 13.50 circa, la Logan cercherà di convincere sua figlia ad allontanarsi dal Forrester e a non lasciare che il ragazzo le rovini la vita. La compagna di Ridge sarà infatti più che mai convinta che la sua rampolla non possa e non debba perdere la testa per il figliastro e ovviamente nemmeno lasciarsi plagiare. La ragazza si difenderà immediatamente e negherà di essersi lasciata convincere dal giovane con lei nel letto e di aver preso le sue decisioni da sola, senza che nessuno la spingesse a fare nulla. Anzi in realtà c’è stato qualcuno che le ha imposto di fare delle scelte e questa persona è Liam, che le ha chiesto il divorzio. Intanto alla Forrester, Taylor raggiungerà Ridge e scoprirà che la sua rivale è andata a trovare suo figlio. La dottoressa esprimerà la sua preoccupazione e spererà che il suo “bambino” non venga più additato come una persona spregevole e che soprattutto non cada più in vecchie ossessioni. Lo stilista si affretterà a rincuorarla, sicuro che il bacetto romano non possa cambiare tutto… ma quanto si starà sbagliando.

Beautiful Anticipazioni 12 dicembre 2024: Brooke sconvolta da Hope

Brooke ha colto Hope e Thomas in flagrante. La Logan è arrivata a casa del Forrester per ringraziarlo per quello che ha fatto per sua figlia e per essersi dimostrato corretto e onesto, come aveva promesso di fare. Quello che però ha trovato è una scena che non si sarebbe mai immaginata di vedere. La bionda si è ritrovata davanti sua figlia nuda, tra le braccia del suo lead designer. Per la bionda è stato un vero shock. Non si sarebbe mai e poi mai immaginata una situazione simile e sperava davvero che il bacio a Roma fosse solo un errore, da non ripetere mai più. Brooke capirà di essersi sbagliata e cercherà di convincere la sua rampolla a tornare a ragionare.

Beautiful Anticipazioni: Brooke prega Hope di allontanarsi da Thomas

Brooke sarà sconvolta più che mai e cercherà di convincere Hope ad allontanarsi velocemente dal Forrester. La bionda sarà convinta che sua figlia abbia preso una vera e propria cantonata e che debba riprendersi immediatamente, tornando da suo marito e cercando di recuperare il suo rapporto con lui. La giovane Logan non si lascerà però minimamente convincere. Sarà infatti più che mai certa di aver preso le decisioni giuste, forse le migliori sino a ora e chiederà alla madre di mantenere il suo segreto e di impedire che qualcun altro, oltre lei lo sappia. Hope si difenderà dicendo di aver cercato di salvare le sue nozze ma di aver capito di volere Thomas nella sua vita e di averlo compreso quando Liam, davanti al suo primo errore, le ha chiesto subito il divorzio.

Beautiful Trame e Anticipazioni: Taylor in ansia per Thomas

Alla Forrester Creations, Carter chiederà dove si trovi Brooke e Ridge gli rivelerà che la Logan ha raggiunto Thomas a casa sua. Il loro discorso sarà intercettato da Taylor, arrivata in ufficio. La donna sarà molto preoccupata per la situazione e rivelerà all’ex marito di aver paura che il loro figlio venga di nuovo accusato di essere una persona abietta. Ma il suo più grande terrore sarà quello di vedere il ragazzo di nuovo ossessionato da Hope. Ridge si affretterà a rincuorarla e le dirà di stare serena. Il bacio avvenuto a Roma non cambierà la vita di nessuno ma non potrà sapere che le sue opinioni saranno più che mai sbagliate.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle ore 13.45 e il sabato alle ore 13.50.