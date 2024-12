Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 11 dicembre 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 11 dicembre 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny La Promessa, che andranno in onda oggi, 11 dicembre 2024, le prime tre su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire la tormentata storia d'amore di Kemal e Nihan. In seguito, alle 16.50, incontreremo Zeynep e Mehdi, protagonisti di My Home My Destiny, ed infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 11 dicembre 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 11 dicembre 2024 - Brooke deciderà di raggiungere Thomas a casa sua, per ringraziarlo del suo comportamento onesto e sincero, nei confronti di sua figlia. Spinta da Ridge, fiero del suo rampollo, la bionda busserà alla porta dell’appartamento del giovane Forrester e non ricevendo alcun tipo di risposta e trovando la porta aperta, vi si introdurrà. La donna si pentirà immediatamente di averlo fatto, visto che troverà Hope e Thomas, abbracciati nudi nel letto, dopo una notte di passione. Per Brooke sarà un vero e proprio shock... Qui la trama completa di Beautiful.

Endless Love: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 11 dicembre 2024

Nella puntata di Endless Love di oggi - 11 dicembre 2024 - Hakan si ritrova faccia a faccia con Emir. Il poliziotto è furioso con Emir, dato che, per colpa sua, non soltanto non ha potuto sposare Zeynep, ma l'ha persino dovuta pugnalare alle spalle. Infatti, Hakan ha abbandonato l'amata all'altare - dicendo a tutti i presenti che doveva farlo dal momento che il bambino che aspettava non fosse il suo, bensì dell'imprenditore - perché era stato minacciato: se non lo avesse fatto, Emir avrebbe fatto fuori il fratello, Safak. Bramoso di vendetta, il poliziotto punta la pistola contro il nemico, e sembra determinato a sparargli... Qui la trama completa della puntata di Endless Love.

My Home My Destiny: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 11 dicembre 2024

Nella puntata di My Home My Destiny di oggi - 11 dicembre 2024 - Benal è giunta alle sue conclusioni. Desiderosa di un futuro migliore per sé e per la piccola Mujgan, la donna ha deciso di ricominciare altrove, fuggendo con lei. Tuttavia, Benal sta per incontrare un inaspettato ostacolo lungo il suo cammino, ossia Cemile. Nel momento in cui quest'ultima entra a conoscenza del progetto segreto della cognata, non accettando l'idea di doversi separare da Mujgan, ma soprattutto preoccupata della possibile reazione di Mehdi, Cemile corre ad avvisare il fratello. Come se non bastasse, questa scottante rivelazione porterà ad un inasprirsi dei conflitti tra Mehdi e Nuh, fino a spingerli ad avere un brutto faccia a faccia. Che questo acceso confronto segnerà la fine di una lunga amicizia? Qui la trama completa di My Home My Destiny.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 11 dicembre 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 11 dicembre 2024 - Curro si sentirà in colpa per aver costretto Don Alonso a raccontare una parte molto dolorosa del suo passato. Il giovane barone rivelerà le sue preoccupazioni a Jana e lei gli prometterà di aiutarlo a far tornare il sorriso al marchese. Intanto Jimena comincerà a capire di non avere chance con Manuel. La ragazza vedrà che ogni suo tentativo di riavvicinarsi al marito fallisce miseramente. Decisa a non andarsene, prenderà una decisione sconvolgente. Chiederà aiuto ai suoi suoceri che, sebbene inizialmente riluttanti, decideranno di darle una mano... Qui la trama completa de La Promessa.

