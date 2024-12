La Promessa Anticipazioni 11 dicembre 2024: Curro si sente in colpa. Don Alonso sta soffrendo a causa sua!

Anticipazioni TV

Nella puntata de La Promessa in onda l'11 dicembre 2024 in onda su Rete4 vedremo che Curro si sentirà in colpa e cercherà di far tornare il sorriso a Don Alonso. Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame dell'episodio della Soap.

La Promessa torna a farci compagnia l’11 dicembre 2024, alle ore 19.35 su Rete4. Le Anticipazioni della puntata ci rivelano che Curro si sentirà in colpa per aver costretto Don Alonso a raccontare una parte molto dolorosa del suo passato. Il giovane barone rivelerà le sue preoccupazioni a Jana e lei gli prometterà di aiutarlo a far tornare il sorriso al marchese. Intanto Jimena comincerà a capire di non avere chance con Manuel. La ragazza vedrà che ogni suo tentativo di riavvicinarsi al marito fallisce miseramente. Decisa a non andarsene, prenderà una decisione sconvolgente. Chiederà aiuto ai suoi suoceri che, sebbene inizialmente riluttanti, decideranno di darle una mano.

La Promessa Anticipazioni 11 dicembre 2024: Curro si sente in colpa!

Curro è riuscito a convincere Don Alonso a parlargli del suo passato e ha così potuto scoprire qualcosa in più su sua madre. Il marchese gli ha confessato di aver avuto una relazione con una domestica – Dolores – e di aver sofferto molto per la tragica fine che la donna ha avuto, insieme ai suoi bambini. Il nobile ha anche rivelato di aver dovuto sposare Cruz per salvare il marchesato e di aver amato tantissimo Carmen, la sua prima moglie e madre di Tomas e Catalina. Il ricordo del suo amore perduto, unito alle sfortune accumulate nel tempo, lo hanno reso apatico e triste. Curro si sentirà in colpa per avergli provocato tutto questo dolore e tenterà di rimediare.

La Promessa Anticipazioni: Curro e Jana pronti a far ritornare il sorriso a Don Alonso

Curro si sentirà in colpa per aver reso così triste Don Alonso. Il ragazzo non sarà pentito per avergli fatto raccontare del suo passato, soprattutto perché le sue rivelazioni sono state molto utili a lui e a Jana per ricostruire quanto accaduto alla loro madre ma capirà che così facendo ha fatto sanguinare un’altra volta le ferite dello zio, anzi del padre. Il ragazzo racconterà tutto a Jana e insieme cercheranno organizzeranno un piano per fargli tornare il sorriso o almeno per distrarlo dai suoi cattivi pensieri.

La Promessa Trame e Anticipazioni: Jimena chiede aiuto a Cruz e Don Alonso

Manuel ha gelato Jimena e le ha detto, una volta per tutte, che il loro matrimonio è finito. La ragazza faticherà ancora molto ad accettare questa situazione e, visto che non avrà alcuna intenzione di gettare la spugna, sceglierà di rivolgersi a qualcuno a cui non avrebbe mai pensato di rivolgersi ancora. Chiederà aiuto ai marchesi e Cruz e Don Alonso, inizialmente titubanti, alla fine cederanno e le daranno il sostegno che lei cerca. Ma a che prezzo? Ma soprattutto il loro intervento non finirà per peggiorare le cose?

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete4.