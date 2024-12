Endless Love Anticipazioni 11 dicembre 2024: Hakan pronto ad ammazzare Emir!

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di Endless Love in onda l'11 dicembre 2024 su Canale 5: Hakan, bramoso di vendetta, punta la pistola contro Emir. Sparerà davvero?

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Endless Love, scopriamo che, nella puntata in onda l'11 dicembre 2024, alle 14:10, la casa appena comprata da Nihan per sé e per Kemal sta andando a fuoco. L'ingegnere, il solo presente nell'abitazione, rischia di morire. Intanto, Emir arriva sul posto e cerca di convincere la moglie a non gettarsi tra le fiamme per provare a salvare l'amato; la Sezin, però, non gli dà ascolto. Nel mentre sopraggiunge anche Hakan, il quale ha dovuto rinunciare a sposare Zeynep perché ricattato dall'imprenditore; ritrovandosi faccia a faccia con Emir, gli punta la pistola contro: gli sparerà?

Endless Love Anticipazioni: Emir appicca il fuoco!

Dopo aver parlato con Tarik, in carcere per l'omicidio di Ozan, Nihan ha preso un'importante decisione per il suo futuro. Quest'ultima è corsa ad acquistare una casa in cui andare a vivere insieme a Kemal e alla piccola Deniz: finalmente, avrebbero avuto un nido d'amore tutto loro in cui iniziare una nuova vita insieme. Peccato che Emir non ha la minima intenzione di permetterle di coronare questo suo bel sogno. L'imprenditore, in preda ad una folle gelosia, sta ordinando ai suoi tirapiedi di dare fuoco all'abitazione in questione!

Endless Love Anticipazioni: Kemal rischia la vita...

La casa che Nihan ha appena comprato per sé, Kemal e la piccola Deniz sta andando a fuoco. L'unico ad essere in pericolo, poiché il solo presente all'interno dell'abitazione, è l'ingegnere. Quando la pittrice se ne rende conto, disperata al pensiero che il Soydere possa morire, accorre in suo aiuto, mentre Emir sta provando a fermarla. Tuttavia, la Sezin è irrefrenabile. Nel frattempo, però, sopraggiunge Hakan, il quale è bramoso di vendetta...

Hakan pronto a sparare ad Emir, nelle Anticipazioni di Endless Love dell'11 dicembre 2024

Hakan si ritrova faccia a faccia con Emir. Il poliziotto è furioso con Emir, dato che, per colpa sua, non soltanto non ha potuto sposare Zeynep, ma l'ha persino dovuta pugnalare alle spalle. Infatti, Hakan ha abbandonato l'amata all'altare - dicendo a tutti i presenti che doveva farlo dal momento che il bambino che aspettava non fosse il suo, bensì dell'imprenditore - perché era stato minacciato: se non lo avesse fatto, Emir avrebbe fatto fuori il fratello, Safak. Bramoso di vendetta, il poliziotto punta la pistola contro il nemico, e sembra determinato a sparargli...

