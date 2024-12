My Home My Destiny 2 Anticipazioni 11 dicembre 2024: Benal in fuga, Cemile allerta Mehdi. Sta per esplodere il caos!

Anticipazioni TV

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, My Home My Destiny ci terranno col fiato sospeso. Nell'episodio in onda l'11 dicembre 2024, Benal, desiderosa di costruirsi una vita altrove con la piccola Mujgan, scappando lontano con lei, si trova davanti ad un ostacolo che non si sarebbe mai aspettata: Cemile, che è pronta ad informare Mehdi su ciò che ha intenzione di fasre. Come se non bastasse, questa sconvolgente notizia non farà altro che inasprire ancora di più i conflitti tra quest'ultimo e Nuh, portandoli ad avere un'accesa lite...

My Home My Destiny Anticipazioni: Benal soffre per Mehdi...

Benal ci ha sperato a lungo, ma pian piano si sta rendendo sempre più conto del fatto che, per tutto questo tempo, si è soltanto illusa. La donna, infatti, si augurava che, prima o poi, Mehdi si sarebbe reso conto che Zeynep non fosse la persona giusta per lui, e che la cosa migliore fosse provare a dare una chance al loro amore. Peccato che, nonostante abbiamo messo al mondo una figlia insieme, e si siano addirittura sposati, Mehdi continua ad amare Zeynep, tanto che una volta ha persino erroneamente chiamato Benal con il suo nome...

My Home My Destiny Anticipazioni: Benal è esausta!

Benal non ne può davvero più. L'ex infermiera ha ben chiaro che Mehdi non l'amerà mai come ama Zeynep, ed ormai ha anche capito che lei e Mujgan non saranno mai al sicuro se continueranno a vivere insieme a lui. Infatti, da quando è tornato a piede libero, l'ex meccanico è finito in un brutto giro, prendendo in mano la gestione dei loschi affari di Cengiz, il detenuto che gli ha consegnato i soldi necessari per la cauzione, a patto che, appunto, gli facesse questo "piccolo" favore. E Benal, purtroppo, non si sbaglia per niente...

Benal pronta alla fuga, nelle Anticipazioni di My Home My Destiny dell'11 dicembre 2024

Benal è giunta alle sue conclusioni. Desiderosa di un futuro migliore per sé e per la piccola Mujgan, la donna ha deciso di ricominciare altrove, fuggendo con lei. Tuttavia, Benal sta per incontrare un inaspettato ostacolo lungo il suo cammino, ossia Cemile. Nel momento in cui quest'ultima entra a conoscenza del progetto segreto della cognata, non accettando l'idea di doversi separare da Mujgan, ma soprattutto preoccupata della possibile reazione di Mehdi, Cemile corre ad avvisare il fratello. Come se non bastasse, questa scottante rivelazione porterà ad un inasprirsi dei conflitti tra Mehdi e Nuh, fino a spingerli ad avere un brutto faccia a faccia. Che questo acceso confronto segnerà la fine di una lunga amicizia?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di My Home My Destiny dal 9 al 13 dicembre 2024.

My Home My Destiny va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 16.50.