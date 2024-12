Beautiful, Anticipazioni Puntata dell'11 dicembre 2024: Brooke coglie Hope e Thomas in flagrante. Che scandalo!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni e le Trame delle puntate di Beautiful in onda l'11 dicembre 2024. Nell'episodio della Soap di Canale5, Brooke scopre Hope e Thomas a letto insieme!

Nella puntata di Beautiful in onda l’11 gennaio 2024, Brooke sarà sconvolta da una scoperta inaspettata. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap, in onda alle ore 13.45 su Canale5, ci rivelano che la Logan deciderà di raggiungere Thomas a casa sua, per ringraziarlo del suo comportamento onesto e sincero, nei confronti di sua figlia. Spinta da Ridge, fiero del suo rampollo, la bionda busserà alla porta dell’appartamento del giovane Forrester e non ricevendo alcun tipo di risposta e trovando la porta aperta, vi si introducerà. La donna si pentirà immediatamente di averlo fatto, visto che troverà Hope e Thomas, abbracciati nudi nel letto, dopo una notte di passione. Per Brooke sarà un vero e proprio shock.

Beautiful Anticipazioni puntata dell’11 gennaio 2024: Brooke vuole ringraziare Thomas ma…

Brooke ha confessato a Ridge e a Carter di essere molto preoccupata di quello che sta succedendo a sua figlia. La bionda è stata sincera e ha confessato al marito di aver scoperto che a cominciare il bacio e a volerlo, è stata sua figlia. Il Forrester l’ha rassicurata più volte e ha sostenuto la tesi che suo figlio sia finalmente riuscito a mettere da parte le sue ossessioni e non sia più un pericolo. Brooke non potrà negare che il suo consorte abbia ragione e si rivelerà pure lei fiera del comportamento del suo figliastro. Per dimostrargli di aver capito quanti miglioramenti ha fatto, deciderà di andare a trovarlo a casa sua, per ringraziarlo di persona di aver rispettato i patti e di essersi comportato in maniera onesta con Hope. Ma la bionda si pentirà di aver raggiunto il ragazzo nel suo appartamento. L’attenderà una brutta sorpresa.

Beautiful Anticipazioni: Thomas e Hope felici della loro passione

Hope e Thomas sono felici per la loro notte di passione ma la Logan ha espresso il desiderio che quanto successo tra loro rimanga segreto. La ragazza vuole affrontare le cose un passo alla volta e non vuole soprattutto dare a Liam un altro amo per metterla in difficoltà. Se lo Spencer venisse a sapere di quello che è successo, sicuramente ci andrebbe giù ancora più pesante e lei non può permetterglielo. I due giovani hanno quindi promesso di non dire a nessuno quello che è capitato tra loro e sono pronti a vivere la loro relazione di nascosto. Peccato però che i loro piani vengano ribaltati da Brooke, che arriverà a casa di Thomas e li scoprirà insieme.

Beautiful Trame e Anticipazioni: Brooke scopre Thomas e Hope a letto insieme

Brooke arriverà a casa di Thomas e trovando la porta aperta entrerà senza aspettare che qualcuno la inviti dentro. La Logan si pentirà amaramente di aver fatto questa scelta. Vedendo una luce in fondo al corridoio, si dirigerà verso la camera da letto del Forrester e vi troverà Hope e il suo figliastro insieme, nudi e abbracciati. Non ci vorrà molta fantasia per capire cosa sia successo tra i due ragazzi e la mascella della bionda cadrà a terra. I giovani, colti sul fatto, non potranno fare altro che cercare di coprirsi e darle immediate spiegazioni. Ma il danno sarà ormai fatto e bisognerà convincere Brooke a mantenere il segreto.

